Ünal hakkındaki karar açıklandı

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, bir süre önce Denetimli Serbestlikten yararlanan ve yeniden uyuşturucu suçu işleyen Muharrem Ünal aleyhindeki kararını açıkladı

Havadis/Devrim DEMİR

Temmuz ayında Dikmen’de Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 43 gram bonzai ve 15 adet extacy hap ile yakalanan Muharrem Ünal aleyhindeki dava Girne Kaza Mahkemesinde dün karara bağlandı.

Aleyhine getirilen 4 davadan 28 Eylül tarihinde itham edilen Ünal, tüm davalarını kabul etmişti.

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’in oy birliği ile verdiği kararı mahkeme başkanı Fadıl Aksun açıkladı.

Ünal, uyuşturucu “alma” ve “tasarruf” suçlarından 2 yıl hapse mahkûm edildi.

Aksun: Uyuşturucu başka suçlara basamak

Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun, Muharrem Ünal’ın 2 Temmuz tarihinde yakalandığını ve 7 Temmuz tarihinden bu yana cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı beklediğine vurgu yaptı.

Aksun, Ünal’ın tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeyi içmek için değil satmak için aldığını belirtti.

Uyuşturucu suçlarının endişe verici şekilde artış gösterdiğini ve hayli yaygın suçlar arasında mahkemelerin gündeminde olduğuna dikkati çeken Aksun, uyuşturucu suçlarının başka suçlara bir basamak olduğunun altını çizdi.

Denetimli Serbestlikte yakalanmıştı

Kararı okuyan Aksun, Muharrem Ünal’ın 25 Ekim tarihinde Denetimli Serbestlik Yasası’ndan faydalandığını, 8 Aralık 2016 yılında uyuşturucu suçu ile ilgili yakalanarak 3 ay hapis cezası aldığını anımsattı.

Aksun, Ünal’ın Denetimli Serbestlik süresini tamamlamadan aynı suçu işlediğini ifade ederek Ünal’a yeniden aynı şansın verilmesinin mümkün olmadığının altını çizdi.

Ünal’ın tasarrufunda bulunan 43 gram bonzai türü uyuşturucu maddenin kaynağı belli olmayan birçok kimyasal içeren zehir olduğuna vurgu yapan Fadıl Aksun, uyuşturucu yüzünden birçok ölümlerin yaşandığına dikkati çekti.

Uyuşturucu ticareti aleyhine en ağırı oldu

Aksun, kararda sanık aleyhine ve lehine olan olgulara değindi. Mahkeme başkanı Fadıl Aksun, Ünal’ın uyuşturucu alma, verme suçları başta olmak üzere, tasarrufunda iki farklı uyuşturucu türü bulunduğunu anımsattı.

Aksun, Ünal’ın Denetimli Serbestliği ihlal ederek 5 ay sonra yeniden aynı suçtan yakalanması ve ticaretini yapmak için aldığı uyuşturucuların ceza takdirinde aleyhine değerlendirildiğini söyledi.