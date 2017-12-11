Ünlüleri şoke eden cinayet
Çanakkale Yolun Sonu, Garip Bir Cinayet, Ankara Ayazı filmlerinin de aralarında bulunduğu 49 dizi ve filmin yönetmeni, ulusal ve uluslararası ödüllerin sahibi ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun (58), Şile’deki evinde başına beyzbol sopası vurularak ve bıçaklanarak öldürüldü. Ünlü yönetmenin ölüm haberi ünlü isimleri şoke etti. Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun, bir dönem oyunculuk da yaptı. Uzun, İlyas Salman'ın da rol aldığı 'Hababam Sınıfı Güle Güle' filminde 'Gariban Sefa' karakterine hayat vermişti.
11/12/2017
BERNA LAÇİN
Şoktayım! Arkadaşım, yönetmenim sevgili abimiz Kemal Uzun öldürülmüş! Bu nasıl bir dünya , kahroldum! Delirmek üzereyim! Bu kadar mı ucız insan canı ya! Dünyanın en efendi en tatlı insanıydı! Sesini yükselttiğini bilmem! Beyzbol sopası ile öldürülmek nedir!
SUAT SUNGUR
Hem çok erken, hem çok acı, çok üzgünüm
ŞEBNEM GÜRSOY
'Kocamın Ailesi' dizisinde birlikte çalışmıştık. Değerli yönetmen #KemalUzun... Çok üzgünüm. Çok üzgünüm...
FIRAT TANIŞ
Çok üzgünüm. Tüm camianın ve sevenlerinin başı sağ olsun.
HAMDİ ALKAN
Ne söyleyeceğimi bilemiyorum... Kahroldum.Yazık çok yazık... Tüm ailesine,dostlarına sabırlar diliyorum...