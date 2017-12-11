Ünlüleri şoke eden cinayet

BERNA LAÇİN

Şoktayım! Arkadaşım, yönetmenim sevgili abimiz Kemal Uzun öldürülmüş! Bu nasıl bir dünya , kahroldum! Delirmek üzereyim! Bu kadar mı ucız insan canı ya! Dünyanın en efendi en tatlı insanıydı! Sesini yükselttiğini bilmem! Beyzbol sopası ile öldürülmek nedir!

SUAT SUNGUR

Hem çok erken, hem çok acı, çok üzgünüm

ŞEBNEM GÜRSOY

'Kocamın Ailesi' dizisinde birlikte çalışmıştık. Değerli yönetmen #KemalUzun... Çok üzgünüm. Çok üzgünüm...

FIRAT TANIŞ

Çok üzgünüm. Tüm camianın ve sevenlerinin başı sağ olsun.

HAMDİ ALKAN

Ne söyleyeceğimi bilemiyorum... Kahroldum.Yazık çok yazık... Tüm ailesine,dostlarına sabırlar diliyorum...

