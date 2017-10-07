Yenierenköy'de feci kaza, iki yaralı

Yenierenköy’de dün öğleden sonra meydana gelen trafik kazası korkulu dakikalar yaşattı. İki aracın yüz yüze çarpıştığı kaza sonucu her iki araçta yolcu olarak bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 15.15’de meydana geldi. Yenierenköy'de Ecevit Caddesi üzerinde, 31 yaşındaki Muhammed Kaan Beşlioğlu yönetimindeki LT 370 Z plakalı araç, Dipkarpaz’dan Erenköy istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun sağına geçerek, o esnada karşı istikametten gelen 45 yaşındaki Banayadis Andreas yönetimindeki KUE 098 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu KUE 098 plakalı araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 32 yaşındaki Anna Maria Spideri ve LT 370 Z plakalı araçta yolcu olarak bulunan 29 yaşındaki Handan Beşlioğlu hafif yaralanarak, Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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