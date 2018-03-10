Zeytinlik/Templos Köylüleri Ayakta

İki yıl önce verdikleri uzun soluklu mücadeleden sonra köylerinde iki kattan daha yüksek inşaatların yasaklanmasını sağlayan Zeytinlik/Templos İnisiyatifi üyeleri, köylerinde yurt inşaatı için üçünü katın kolonlarını atan inşaat sahibine karşı ayağa kalktılar. Şikayetlerini Girne Belediyesine ileten köylüler, inşaatın durdurulmasını sağladılar.

Ancak, emirname yasağına rağmen, şehircilik dairesi müdürü Türkmen Yiğitcan’ın yasaları hiçe sayarak verdiği üç katlık planlama onayı ile sarsıldılar.

8 Mart Perşembe akşamı köy meydanındaki muhtarlık binasında, Zeytinlik İnisiyatifi üyeleri, üçüncü katı çıkmakta ısrarcı olan inşaat sahibi ve avukatı bir araya geldiler. Girne Belediye başkanı ve eski şehircilik dairesi müdürünün de katıldığı toplantıda, İnisiyatif üyeleri inşaat sahibini dinledikten sonra ona şu soruları yönelttiler.

1.Girne belediyesinde 2 katlık planlama onayı ve inşaat ruhsatı bulunmasına rağmen, neden üçüncü katı çıkarak yasa dışı iş yaptınız?

2.İnşaatınız durdurulduktan sonra, mahkeme kararı olmadan, hem emirname hem de Girne İmar Planında yasaklanmış olmasına rağmen, Türkmen Yiğitcan üçüncü kat iznini vermenin güç ve yetkisini kendinde nasıl gördü?

4.Emriname çıkmazdan önce, projenize ret onayı verildi. Fikri Ataoğlu ve bakanlığına itiraz ettiğiniz halde size “görevini ihmal” ederek cevap vermediğini, bunun için de dava açmaya “şansınız” doğduğunu söylüyorsunuz. Peki siz iki yıl önce emirname değiştirileceğinde sayın bakanın yalnızca sizin inşaatınız için Zeytinlik İnisiyatifi üyelerinden sözlü olarak ayrıcalık yapılmasını istediğini de bilmiyor musunuz? Siz Templos köylülerini ve İnisiyatif üyelerinin bu olaydaki kayrılmayı görmeyecek kadar enayi ya da aptal mı sanıyorsunuz?

5.Ayrıca dönemin hükümet ortağı DP’li her iki bakanın, hem Serdar Denktaş ve hem de Fikri Ataoğlu’nun, Zeytinlik köyünde yurt inşaatlarının teşvik edilmemesi için Kalkınma Bankasının bu konuda kredi vermesini yasaklamış olmasına rağmen, buna rağmen yurt inşaatınız için bir tek şahsınıza kredi verilmesini nasıl açıklıyorsunuz?

Bu sorulara cevap vermek yerine üç kat yurt inşaatı yapmakta ısrarcı olacağını açıklayan inşaat sahibinin yüzüne karşı söz alan köylüler özetle şunları söylediler.

Zeytinlik gibi küçük bir köye, 132 kişilik öğrencinin barınacağı bu yurt inşaatınızla pek çok sorunu da taşıyacaksınız. Burası betona, trafik karmaşasına, kirliliğe gömülen Girne’nin yanı başında, yeşil kalmış, kirlenmemiş, nefes alabileceğimiz tek sakin köyüdür. Zeytinlik Girne’nin akciğeridir.

Siz ve ailenizin hiçbir ferdi bu köyde kalmıyor. Bu köyle hiçbir ilişkiniz yok. İnşaatınızla köy sakin havasından çıkıp da öğrencilerin yaratacağı keşmekeşe ve kirliliğe battığında siz ve aileniz bundan hiç etkilenmeyeceksiniz.

Sizi yurdu inşa edip edeceğiniz ticari kar, bizi de bu köyde çoluk çocuğumuz ile inşaatınızdan olumsuz etkileneceğimiz bir hayat bekliyor.

Biz yıllardır bu köyde yerleşenler, yaşadığımız köyün kararlarının da sahibi olmayı hak ediyoruz. Devletten alınan verdiği bir toprağa, sırf daha çok para kazanmak uğruna bir köyü kaos ve kirliliğe sürükleyecek adımların atılmasına göz yummamız beklenmesin.

Köyümüzü, ancak içinde yaşayan insanlarının sevip koruyabileceğinin bilincinde, bunun için 2 yıl süreyle, fedakarlık yaparak, zamanımızı, emeğimizi, enerjimizi köyümüzün betonlaşıp kirletilmesine, köy havasından çıkarılmasına karşı hasrettik. Köyümüzün meydanında gösteri yaptık. Girne’nin kavşaklarında pankart açtık, bildiri dağıttık. Televizyon, radyo programlarında tartışmalara, gazetelerin sayfalarında röportajlara çıktık. Bu konuda basın ve kamuoyu bizi haklı buldu ve yanımızda yer aldı. Böylece hükümetin DP kanadı, iki yıl önce emirnameyi, Zeytinlik köyünde inşaatları iki katla sınırlayarak olumlu bir iş yapmış oldu.

Yeni çıkan Girne-Çatalköy İmar Planında da Zeytinlik köyünde 2 kat sınırlaması yer alıyor.

Templos/Zeytinlik İnisiyatifi çatısı altında birlikte mücadele ettik ve kazandık. Yasaların çıkmasını hızlandırıp köyümüzün korunmasını sağladık.

Bilinsin ki bu adada bir Kıbrıslının yurdunu sevmesinin en ele-göze dokunur, en gerçek yanı, sokağına, mahallesine, köyüne duyduğu sevgidir. Her gün gördüğü bir ağacın, oraya dikilecek cansız bir beton yığını uğruna kökünden kesilip bir kenara atılmasından duyduğu üzüntüdür.

Beton dikip para kazanmanın dışında köyümüzle bir ilgisi bulunmayanların, yasaların dışına çıkarak üstelik de o köyde yaşayanların huzurunu kaçıran bir daha çok para kazanmakla malul zihniyetle, yasa dışı çıkacağı yurt binasına karşıyız.

Zeytinlik İnisiyatifi olarak iki yıllık mücadelemizin köyle alakası olmayan bir kişinin daha çok para kazanma hırsı uğruna, köyümüzün yaşamını daha çok kötüleştirmesine müsaade etmeyeceğiz.

Bakanın torpili, müdürün de yasa tanımazlığı; köyde yaşayanların kurduğu Zeytinlik İnisiyatifinin fedakar üyeleri tarafından, geçmiş yıllardaki gibi, eylem, gösteri ve fedakarca bir mücadeleyle karşılanmaya hazırdır.

Bir yanda yasalar rağmen arazi peşkeşi ve rantının tetiklediği üçüncü kat hırsı ve inadı…

Diğer yanda Templos İnisiyatifinin köylerini korumak uğruna iki yıl süreyle harcadıkları zaman, emek ve enerjileri.

Köyün, içinde yaşayanların kazanması için, Zeytinlik/Templos İnisiyatifinin kazanması gerekiyor.

Mücadelemizi hem hukuk süreciyle ve hem de eylemlerimizle sonuna kadar zorlayacağız!.

Templos İnisiyatifi ayakta!

Bu dava sonuçlanıncaya kadar da oturmayacak!.

Zeytinlik Girne’nin son yeşil köyü ve akciğeridir. Toplumun sağlığına karşı sorumluluk duygusu taşıyan her karar vericiyi, Cumhurbaşkanından, başbakana, bakanından, ilgili bürokratlarına, Girne belediye başkanı ve Girne belediye meclis üyelerini, Templos İnisiyatifi olarak bizi görmezden gelmeyip, yanımızda durmaya ve destek vermeye davet ederiz.