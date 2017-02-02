Türkiye 5 yılda 800 ton külçe altın ihraç etti

Türkiye geçen yıl 205,8 ton külçe altın ihraç etti, 5 yılda ihraç edilen külçe altın miktarı ise 800 tonu aştı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin külçe altın ihracatı 2012'de 13,3 milyar dolar karşılığında 252,4 ton olarak gerçekleşirken, ihracat miktarı 2013 yılında 71,9 tona, 2014 yılında da 77,8 tona geriledi. Buna göre külçe altından 2013 yılında 3,3 milyar dolar, 2014 yılında da 3,2 milyar dolarlık gelir elde edildi.

Külçe altın ihracatı 2015'ten itibaren yeniden yükseliş trendine girerken, söz konusu yıl 7,4 milyar dolar karşılığında 192,4 ton külçe altın ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye geçen yıl ise 205,8 ton külçe altın ihraç ederken, bunun karşılığı 8,2 milyar dolarlık gelir elde etti.

Geçen yıl en fazla külçe altın ihracatı 76,2 ton ile İngiltere'ye yapılırken, bunun karşılığı söz konusu ülkeden 3,1 milyar dolarlık gelir sağlandı.

İhracatta bu ülkeyi 48,7 ton ile İsviçre, 40,9 ton ile de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) izledi. İsviçre'ye 1,9 milyar dolarlık, BAE'ye de 1,6 milyar dolarlık külçe altın ihracatı yapıldı. Türkiye'nin İran'a külçe ihracatı ise 31,9 tonu, ihracat tutarı da 1,3 milyar doları buldu.

Böylece son 5 yılda külçe altın ihracatı 800,3 ton olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde ihracattan toplam 35 milyar 520 milyon 711 bin dolarlık kazanç sağlandı. Türkiye'nin 2015 yılı itibarıyla altın üretimi ise 27 ton düzeyindeydi.