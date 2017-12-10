HABER KIBRIS

Muhtarlar Birliği Genel Kurul Düzenliyor

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Muhtarlar Birliği tüzük değişikliği gündemiyle bugün Mücahitler Derneği lokalinde genel kurul düzenliyor.

10/12/2017

Muhtarlar Birliği Genel Kurul Düzenliyor
ads

Bugün saat 11.30’da başlayan genel kurulla ilgili bilgi veren Muhtarlar Birliği Başkanı Hüseyin Barbet, başkanlık seçiminin de yapılacağı genel kurulda tek adayın kendisi olduğunu belirtti.

Barbet, muhtarlara hak ettikleri değerin verilmediğini savunarak, dünyanın hiçbir yerinde muhtarların “bedavaya” çalıştırılmadığını ifade etti.



TAGS: Muhtarlar Birliği, hüseyin barbet,  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Muhtarlar Birliği
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems