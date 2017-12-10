Muhtarlar Birliği Genel Kurul Düzenliyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Muhtarlar Birliği tüzük değişikliği gündemiyle bugün Mücahitler Derneği lokalinde genel kurul düzenliyor.
10/12/2017
Bugün saat 11.30’da başlayan genel kurulla ilgili bilgi veren Muhtarlar Birliği Başkanı Hüseyin Barbet, başkanlık seçiminin de yapılacağı genel kurulda tek adayın kendisi olduğunu belirtti.
Barbet, muhtarlara hak ettikleri değerin verilmediğini savunarak, dünyanın hiçbir yerinde muhtarların “bedavaya” çalıştırılmadığını ifade etti.