Muhtarlar Birliği Genel Kurul Düzenliyor

Bugün saat 11.30’da başlayan genel kurulla ilgili bilgi veren Muhtarlar Birliği Başkanı Hüseyin Barbet, başkanlık seçiminin de yapılacağı genel kurulda tek adayın kendisi olduğunu belirtti.

Barbet, muhtarlara hak ettikleri değerin verilmediğini savunarak, dünyanın hiçbir yerinde muhtarların “bedavaya” çalıştırılmadığını ifade etti.