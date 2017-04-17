1 haftada 60 kaza, 16 yaralı

KKTC’de 10-16 Nisan tarihleri arasında toplam 60 trafik kazası meydana geldi, kazalarda 16 kişi yaralandı.

Polis basın bültenine göre, kazaların 18’i süratli araç kullanma, 14’ü kavşakta durmama, 11’i yakın takip, 9’u dikkatsiz sürüş ve 8’i de diğer etkenlerden meydana geldi.

Toplam 293 bin TL hasarın oluştuğu kazaların bölgelere dağılımı ise; Lefkoşa’da 32, Gazimağusa’da 9, Girne’de 12, Güzelyurt’ta 6 ve İskele’de 1 olarak gerçekleşti.

Aynı tarihlerde yapılan trafik kontrollerinde ise toplam 8 bin 740 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araç sürücülerinden trafik suçu işlediği tespit edilen bin 195’i hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haklarında ileri işlem başlatılan araç sürücülerinden 265’si süratli araç kullanma, 242’si seyir halinde cep telefonuyla konuşma, 122’si trafik levha ve işaretlerine uymama, 55’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanma, 52’si sürüş ehliyetsiz araç kullanma, 33’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma, 32’si dikkatsiz sürüş, 28’i alkollü araç kullanma, 19’u trafik ışıklarına uymama, 11’i muayenesiz araç kullanma, 11’i tehlikeli sürüş ve geriye kalanlar da diğer suçlardan rapor edildi.