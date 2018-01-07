1 kişi oy pusulasını yırttı, 6 kişi oy pusulasının fotoğrafını çekti

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre, saat 14:30 itibariyle, toplam altı kişinin oyunu kullandıktan sonra tasarrufunda bulunan cep telefonu ile oy pusulasının fotoğrafını çektiği, bir kişinin ise oy pusulasını yırtmak suretiyle seçim ve halkoylaması yasasına aykırı harekette bulundukları tespit edildi.

Pusulasının fotoğraf çekme işlemi, Lefkoşa’da 96, Gazimağusa’da 35 ve 47, Alsancak’ta 9 ve Beylerbeyi’nde 69 numaralı sandıklarda gerçekleşirken, oy pusulasının fotoğraf çekme işlemi, Lefkoşa’da 96, Gazimağusa’da 35 ve 47, Alsancak’ta 9 ve Beylerbeyi’nde 69 numaralı sandıklarda gerçekleşti.

Polis sözkonusu kişiler hakkında yasal işlem başlattı.