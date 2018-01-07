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1 kişi oy pusulasını yırttı, 6 kişi oy pusulasının fotoğrafını çekti

KKTC genelinde yapılan 2018 Milletvekilliği erken genel seçimi nedeniyle oy verme işlemi sırasında 1 kişi  oy pusulasını yırttı, 6  kişi ise oy pusulasının fotoğrafını çekti.

07/01/2018

1 kişi oy pusulasını yırttı, 6 kişi oy pusulasının fotoğrafını çekti
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Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre, saat 14:30 itibariyle, toplam altı kişinin oyunu kullandıktan sonra tasarrufunda bulunan cep telefonu ile oy pusulasının fotoğrafını çektiği, bir kişinin ise oy pusulasını yırtmak suretiyle seçim ve halkoylaması yasasına aykırı harekette bulundukları tespit edildi.

Pusulasının fotoğraf çekme işlemi, Lefkoşa’da 96, Gazimağusa’da 35 ve 47, Alsancak’ta 9 ve Beylerbeyi’nde 69 numaralı sandıklarda gerçekleşirken, oy pusulasının fotoğraf çekme işlemi, Lefkoşa’da 96, Gazimağusa’da 35 ve 47, Alsancak’ta 9 ve Beylerbeyi’nde 69 numaralı sandıklarda gerçekleşti.

Polis sözkonusu kişiler hakkında yasal işlem başlattı.



TAGS: seçim, erken seçim, 7 ocak, özyiğit, erhürman, serdar denktaş, özgürgün, kudret özersay,
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