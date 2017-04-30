1 Mayıs mesajları

1 Mayıs İşci Bayramı dolayısı ile sendika ve sivil toplum örgütleri mesaj yayınladı

MEMUR SEN: “GÖÇ YASASI KALDIRILMALI VEYA İYİLEŞTİRİLMELİ; GEÇİCİ MEMURLAR İÇİN BİR AN ÖNCE KADROLANMA SÜRECİ TAMAMLANMALI”

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), “Göç Yasası” olarak anılan Kamu Çalışanlarının Aylık (maaş-ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın kaldırılması veya iyileştirilmesini; Kamu Görevlileri Yasası’ndan çıkarılan Geçici Memurlar için ise bir an önce kadrolanma sürecinin tamamlanmasını istedi.

1 Mayıs İşci Bayramı dolayısı ile mesaj yayımlayan Memur-Sen Başkanı Kağan Mındıkoğlu, “çalışanlar daha iyi haklar beklerken, son yıllarda hakların geriletilmesiyle verimlilik ve motivasyonun ortadan kalktığını, çalışanlara sadece DPÖ’nün öngördüğü düşük artışların yapıldığını” da vurguladı.

Emekçinin düşük ücretlerla 8 saatin üzerinde çalıştırıldığına dikkat çeken Mındıkoğlu, özellikle özel sektör çalışanının yatırımlarının eksik yapıldığını ya da zamanında yapılmadığını, “Göç Yasası” ile işe giren çalışanların ise bir çok haklarının budanarak zor şartlarda çalışmaya mahkum edildiğini belirtti.

Mındıkoğlu, Kıbrıs Türk Memur Sendikası olarak, ülkede yargının her kişi, kurum ve sendikaya eşit davrandığı, yasaların herkese eşit uygulandığı, kayırmacılık ve ayrımcılık felsefesinden uzak yönetilmek için her zaman mücadele edeceklerini söyleyerek, sendikal anlamda örgütlenmenin önemine vurgu yaptı.

Mındıkoğlu, emekçinin hak ettiği asgari ücretin uygulanacağı, çalışanların mağdur edilmeyeceği, haklarının gasp edilmeyeceği, sağlıklı güzel yarınlar dileyerek, tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı.

KIBRIS TÜRK ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, 1 Mayıs Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği kuruluş yıldönümü ve İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kelle mesajında, çok güç şartlar altında çalışan çiftçilerin ekonomiye katkılarının küçümsenemeyeceğini kaydetti ve üretilerek sofralara gelen ürünlerde çiftçinin alın terinin olduğunu belirtti. Kelle, zor şartlarda çalışarak, alın teri döken çiftçilerin Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin gerçek sahibi olduğunu da ifade etti.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin, çiftçi ve köylünün çeşitli sorunlarının çözümünde etkili ve başarılı çalışmalarını kuruluşundan itibaren sürdürdüğünü kaydeden Kelle, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin çiftçinin refah ve mutluluğu için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Birliğin artık kurumsallaşma yolunda ilerlediğini ifade eden Kelle, “Bugün örgütlü mücadelesini tamamen çiftçimizin menfaatleri doğrultusunda yürütürken aynı zamanda 74. Yaşını kutlayan birliğimiz adına tüm emekçi, işçi ve çiftçi kardeşlerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlarız” dedi

LATİFOĞLU: “ÖZEL SEKTÖRDE SENDİKALAŞMANIN ÖNÜNÜ AÇACAK DÜZENLEMELERİN YAPILMASINI VE RESMİ TATİL OLAN 1 MAYIS’IN KUTLANMASINI BEKLİYORUZ”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) Genel Başkanı Yakup Latifoğlu, özel sektörde sendikalaşmanın önünü açacak düzenlemelerin yapılmasını ve resmi tatil olan 1 Mayıs’ın kutlanmasını beklediklerini bildirdi.

HÜR-İŞ Genel Başkanı Yakup Latifoğlu tüm işçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladı.

Latifoğlu, yayınladığı 1 Mayıs mesajında, HÜR-İŞ’in demokrasiden sosyal diyalogdan, özgürlükten, insan haklarından, hukukun üstünlüğünden ve Kıbrıs Türkünün sendikal ilke ve ülküsünden asla taviz vermediğini kaydetti.

Hükümetin yaşam ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusundaki toplumsal beklentileri karşılayamadığını savunan Latifoğlu, ülkenin kanayan yarası olarak nitelediği taşeron işçi, iş kazası, geçici çalışanlar, adama göre iş, adaletsizce gerçekleştirilen aflar ve çalışma hayatının özel sektör kanadının tüm şartlarının iyileştirilmesini ivedi olarak talep ettiklerini ifade etti.

Özel sektörde kutlanmayan 1 Mayıs’ın kamu vicdanını rahatsız ettiğini belirten ve sendikalaşmanın, sendikal özgürlüğün temel değer olarak gündeme alınmasını istediklerini belirten Latifoğlu, özel sektörde sendikalaşmanın önünü açacak düzenlemelerin yapılmasını ve resmi tatil olan 1 Mayıs’ın kutlanmasını beklediklerini bildirdi.

Latifoğlu mesajında “Hür-İş Federasyonu ve bağlı sendikalarda örgütlü çalışanların sürdürdükleri bütün meşru ve haklı mücadeleleri desteklemekte ve bu haklı mücadeleleri selamlamaktadır. Özelde üyelerimizin genelde tüm çalışanların 1 Mayıs işçi bayramını kutlar Hükümeti sosyal diyaloğu geliştirmeye davet ederiz” ifadelerini kullandı.

Mesajda, HÜR-İŞ Federasyonu’nun, 2012 yılında İhtiyat Sandığı prim-depozit oranlarında yapılan kısıtlayıcı yasal değişiklik için Anayasa Mahkemesinde dava açtığı ve davayı kazanarak önemli bir “ihlali” iptal ettirdiği de anımsatıldı.

BIÇAKLI: “BURUK KUTLUYORUZ”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, ülkede ekonomik, sosyal ve siyasal yapının her geçen gün daha kötüye gitmesinin çalışanlar ve halkın üzerinde yaratmış olduğu olumsuz etkilerden dolayı bu yıl da 1 Mayıs İşçi Bayramını, adeta geçmiş yılları arar şekilde buruk kutladıklarını bildirdi.

Bıçaklı, yayınladığı 1 Mayıs mesajında, “Bugün demokratik ülkelerdeki çalışanlar ve ülkemizdeki sendikalar olarak örgütlenme hakkımız varsa ve haklarımızı talep edebiliyorsak, hiç şüphesiz 1886 yılında çalışanların Chicago da vermiş oldukları onurlu mücadelenin bir sonucudur.” ifadelerine yer verdi.

Hükümetlerin Kıbrıs Türk halkını sıkıntıya sokacak ve göçe zorlayacak ekonomik paketleri halkın tepkisini hiçe sayarak, zorla ve inatla uygulamaya devam ettiğini belirten Bıçaklı, içte yaşanan olumsuzlukların yanı sıra, Kıbrıs sorununun halen çözülmemesi nedeniyle halkın tam bir belirsizlik ve daha büyük bir moral bozukluğu içerisine girdiğini ifade etti.

Bıçaklı, liderlerin sürdürdüğü görüşmelerin bir an önce her iki toplumun kabul edebileceği olumlu bir sonuca ulaşması için tarafların daha iyi niyetli olarak çaba göstermelerinin en büyük beklentileri olduğunu açıkladı.

Bıçaklı, “Bu duygu ve düşüncelerle, 1 Mayıs mücadelesinde hayatını kaybeden emekçileri saygıyla anar, tüm çalışanların 1 Mayıs işçi bayramını kutlarım.” ifadelerini kullandı.

GÜNGÖRDÜ: “1 MAYIS’IN DÜNYADA SÜREN SAVAŞLARIN SON BULMASI VE TOPLUMSAL BARIŞA VESİLE OLMASINI DİLERİM”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 1 Mayıs’ın dünyada süren savaşların son bulması ve toplumsal barışa, insanlar arasındaki işbirliği ve iş bölümüne dayalı sosyal dayanışmanın geliştirilmesine vesile olmasını diledi.

Güngördü, İşçi Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Güngördü mesajında, “İnsan hayatında en yüce değer olan emeğin, alın terinin, üreterek çalışmanın gücünün kutlandığı bu günde başta Girne Belediyesi’nde çalışan, işçi ve emekçi kardeşlerimiz olmak üzere dünyadaki ve ülkemizdeki işçi ve emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlarım” dedi.

SANER: “GÜÇLÜ VE BAŞARILI BİR TOPLUM HEDEFİNE İŞÇİ-İŞVEREN UYUMUNU SAĞLAYARAK VE ÇALIŞAN HAKLARINA SAYGI GÖSTEREN ANLAYIŞLA ULAŞABİLİR”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, güçlü ve başarılı bir toplumun hedefine ancak, işçi-işveren arasındaki uyumu sağlayarak ve çalışan haklarına saygı gösteren, daha özgür, daha adil, daha katılımcı bir anlayış ve bu anlayış temelinde şekillenen bir çalışma hayatı ile ulaşılabileceğini kaydetti.

Saner, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü " dolayısıyla mesaj yayınladı.

Saner mesajında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, her çalışanın, insan onuruna yakışır bir ücrete, sosyal güvenliğe ve çalışma koşullarına sahip olmasının en önemli görevlerini oluşturduğunu ifade etti.

Bakanlığı’nın çalışanlara sosyal güvenlik alanında yeni düzenlemeler yaratmak için attığı adımları anlatan Saner, “Bakanlığımızın yerel işgücü istihdamının arttırılması, özellikle genç ve kadın istihdamının desteklenmesi ve çalışanların çalışma koşullarının iyleştirilmesine yönelik çalışmaları hız kesmeden sürmektedir. Bu konuyla ilgili, yerel istihdamı teşvik edecek destek projesi , 1 ay içerisinde vatandaşlarımızla paylaşılacaktır” dedi.

Saner, çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasını öngören İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının, günün koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi ve yasal eksikliklerinin giderilmesi yönündeki çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini de ifade etti.

GÜRCAFER: “ÇALIŞMA BARIŞI İLE DAYANIŞMA RUHUNUN GÜÇLENMESİNE VE EMEKÇİLERİN DAHA REFAH BİR DÜNYADA YAŞAMASINA VESİLE OLAMASINI DİLERİM”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın çalışma barışı ile dayanışma ruhunun güçlenmesine ve emekçilerin daha refah bir dünyada yaşamasına vesile olmasını temenni etti.

Gürcafer 1 Mayıs İşçi bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajında, KKTC’de de dünyada da emekçilerin sömürüldüğünü, uzun saatler can güvenliğinden yoksun olarak çalışmaya zorlandığını ve emek odaklı sorunların artarak devam ettiğini üzülerek gördüklerini belirtti.

Gürcafer, bu haksızlık ve adaletsizliklerin çözülmesi için hem toplumsal duyarlılığın artması hem de yasaların titizlikle uygulanması gerektiğini vurguladı.