1 Mayıs'tan itibaren ateş yakmak yasak!

Orman Dairesi, 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında ülke genelinde ateş yakma yasağı bulunduğunu hatırlattı.

Orman Dairesi’nden yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında belirtilen tarihlerde her ne sebeple olursa olsun ateş yakılamayacağı, bunun için izin dahi verilemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, izinsiz ateş yakanların 2 asgari ücrete kadar para cezası, bir yıla kadar hapis cezası veya her ikisine birden çarptırılabileceği ifade edildi.

Açıklamada ülkedeki en büyük orman yangının 27 Haziran 1995 tarihinde yaşandığı ve ülke ormanlarının yaklaşık yüzde 10’unun bu yangında yandığı hatırlatılarak, orman yangınlarının yüzde 90’ının Mayıs, Ekim ayları arasında gerçekleştiği bildirildi.



ORMAN YANGIN İHBAR HATTI: 177

Açıklamada, vatandaşların en ufak bir dumanı bile zaman geçirmeden Orman Yangın İhbar Hattı olan 177’ye bildirmeleri, olası yangında imkanları seferber ederek yangın söndürme faaliyetlerine katılmanın yasa ve vatandaşlık gereği odluğu hatırlatıldı.

PİKNİK ALANLARI

Orman Dairesi açıklamasında, söz konusu dönemde ateşli piknik yapılabilecek yerler ise şu şekilde sıralandı:



Darboğaz Piknik Alanı, Salamis Piknik Alanı, Kantara Piknik Alanı, Kalkanlı Piknik Alanı, Balalan Piknik Alanı, Yeşilköy Su Depoları Piknik Alanı, Karpaz Piknik Alanı, Taşkent Piknik Alanı, Karşıyaka-Kozanköy Üçyol Piknik Alanı.