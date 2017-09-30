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1 milyon doları gözden çıkardı

Türkiye’nin en çok kazanan sunucularından Burcu Esmersoy’dan aşk yatırımı! 1 aydır Berk Suyabatmaz’la birlikte olan sunucu, sosyetik sevgilisiyle gittiği New York’ta 1 milyon dolarlık daire alıyor.

30/09/2017

1 milyon doları gözden çıkardı
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Burcu Esmersoy'a aşk, her anlamda yaradı! Yaklaşık 1 ay önce Berk Suyabatmaz'la birlikte olmaya başlayan güzel sunucu, sosyetik sevgilisiyle geçtiğimiz günlerde ABD'ye gitti. Suyabatmaz'ın New York'taki evinde kalan Burcu Esmersoy, gayrimenkul konusunda birçok tanıdığı olan sosyetik aşkının tavsiyesiyle Manhattan bölgesinden daire almak için harekete geçti.

1 milyon doları gözden çıkardı


New York'u avucunun içi gibi bilen Berk Suyabatmaz'la birçok daire gezen güzel sunucu, 2 odadan oluşan 1 milyon dolarlık daireyi çok beğendi. Türkiye'nin en çok kazanan sunucu ve reklam yüzlerinden biri olan Burcu Esmersoy'un ABD'den dönmeden evin resmi işlemlerini tamamlayacağı da gelen bilgiler arasında...

1 milyon doları gözden çıkardı

REKORTMEN OLMUŞTU
Yaklaşık 2 saatlik sunuculuk için 70 ile 100 bin TL arasında ücret alan ve birçok reklam filminde rol alan Burcu Esmersoy, 2012'de vergi rekortmenleri arasına girmişti. (Saklambaç)



TAGS: Burcu Esmersoy, Berk Suyabatmaz, Amerika
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