Nursel Öztekin’in Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına başlatmış olduğu “1 Tutam Saç” kampanyasına destek artıyor

Duygu ALAN

Nursel Öztekin’in sosyal medya üzerinden başlattığı “1 Tutam Saç” kampanyası kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı.

Kampanyaya duyarlılık her geçen gün artıyor.

Çocuk ve gençlerin de aralarında bulunduğu onlarca duyarlı vatandaş, yıllardır makas değdirmeye kıyamadığı saçlarını kanser hastalarına umut olmak adına bir çırpı da kesti.

Duyarlı vatandaşlar, kesilen saçlarını bağışlayarak “1 Tutam saç” kampanyasına destek verdi.

Bağışlanan saçlar, yurtdışına gönderiliyor orada bu saçlar peruk haline getirildikten sonra ülkeye gönderiliyor.

Peruklar, kanser tedavisi sırasında saçları dökülen kadınlara veriliyor.

Kuaförler de duyarlılık gösterdi

Ayşe Konaklı, Emine Akan, Meryem Kuş, Sena Yalın Altınok, Ayşe Altay, GAÜ RPD Kulübü, Emine Şerefler, Aysel Dağlı, Nur Peri Tunç, Şenel Mene, Faika Nilgün Güçlü, Narin Koçak, Yesim Karalım,

Sehlevent Menteşoğulları, Zehra Kızıl, Fatma Umar Süleymanlar, Kadriye Günel, Tanya Umut, Çimen Umut, Laren Varak, Fisun Şah, Didem Gökçebel, Laden Uyaroglu, Barış Alibeyoğlu, Ahmet Ozanalp, Yağmur Bozkurt, Sevim Yarınlar, Hande Hayrioğlu, Pınar Aracı Paralı, Huriye Akan ve Melek Hacı saçlarını keserek kampanya çerçevesinde bağışta bulundu.

Bestami Kuaför, Sultan Sağol Kuaför ve Kuaför Cansu Sağol ise bağışçıların saçlarını ücretsiz keserek “1 Tutam Saç” kampanyasına dolaylı olarak destek oldu.