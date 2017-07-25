Yazın çok sıcak havalarda yeme isteği azaldığından dolayı pek çok kişi için diyet yapmak da daha kolay ve keyifli hale geliyor. Yazın şok diyetlerle sağlıksız bir şekilde kilo vermek yerine programlı bir diyet listesi ve yaz aktiviteleri ile istediğiniz inceliğe kavuşabilirsiniz. İşte 10 adımda yaz diyeti...

Ana ve ara öğün saatlerinizi belirleyin

Yaz mevsiminde günler uzun olduğu için ana öğünlerinizin yanına ara öğünler dahil etmek hem acıkmanızı önler hem de metabolizmayı hızlandırır. Günde üç ana öğün ve üç ara öğünle beslenme programınızı zenginleştirebilirsiniz.

Zeytinyağlı sebzelere öncelik verin

Yazın zeytinyağlı sebzeler yemek sindirim sisteminizi rahatlatmasının yanında kilo vermenizi de kolaylaştırır. En sağlıklı yağlardan olan zeytinyağı ile dolma, börülce ve fasulye çeşitleri gibi yemekler hazırlayabilirsiniz.

Deniz ürünlerini tercih edin

Hem besleyici hem de sağlıklı olan deniz ürünleri yaz aylarının en gözde besinleri arasında. Balık çeşitleri ve deniz ürünleri ağırlıklı bir beslenme ile hem forma girebilir hem de Omega-3 gibi vücut için faydalı vitaminler yönünden zengin beslenebilirsiniz.

Sıvı tüketimini artırın

Yaz aylarında sıcak hava nedeniyle su tüketimi de artar. Diyet yaparken de yaz aylarında en az 3 litre su içmek vücudunuzdaki sıvı dengesini korumak adına oldukça önemli.

Mevsim meyvelerini tercih edin

Yazın şeftali, kavun ve karpuz gibi mevsim meyvelerini günde iki porsiyon kadar tüketebilirsiniz. Vücudunuza gerekli enerjiyi sağlayan bu besinler yüksek lif ve su içerikleri ile zayıflamaya da yardımcı oluyor.

Dondurma ve sütlü tatlılar tercih edin

Sıcak havalarda ağır tatlılar yerine tatlı ihtiyacınızı sade dondurma, sütlaç ve kazandibi daha hafif tatlılarla giderebilirsiniz.

Porsiyonlarınızı küçültün

Sıcak havalarda aşırı yemek yeme isteği kaybolduğu için bu dönemde porsiyonlarınızı küçülterek kendinizi daha az yemek yemeye alıştırabilirsiniz.

Yaz sporlarına yönelin

Yazın formunuzu korumak için keyifli aktivitelerden yararlanın. Sabah erken saatlerde kumsalda yürüyüş yapmak, plaj voleybolu oynamak ve denizde yüzmek gibi aktivitelerle eğlenmenin yanında kalori yakımını da artırabilirsiniz.

Detoks içecekleri tüketin

Yaz ayları detoks için en uygun zamanlar. Mevsim meyveleri ile hazırladığınız detoks içeceklerini dolapta bekleterek gün içinde bu içecekleri tüketebilir ve bu yöntemle sıvı tüketiminizi artırabilirsiniz.

Izgara ve fırında pişmiş ürünleri tercih edin

Aşırı yağlı ve kızartma yöntemi ile hazırlanmış ürünler yaz aylarında sindirim sisteminizi oldukça zorlar. Bunun yerine ızgara ve fırında pişmiş yiyecekler yiyerek hem formunuzu koruyabilir hem de sindirim sisteminizi rahatlatabilirsiniz.