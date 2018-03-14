10 cenaze Türkiye'de, 1 pilotun cenazesi kayıp mı?

İran'da düşen jette hayatını kaybeden 11 kişiden 10'unun cenazesi Türkiye'ye getirildi. 10 kişinin cenazesi Diyarbakır'dan İstanbul'a getirilecek. İran Adli Tıp Kurumu, pazar günü İran hava sahasında düşen Türk jetindeki kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesinin kayıp olduğunu iddia etmişti. Pilotun cenazesi ile ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yapılan gerekli tahlillerin ardından kuruma teslim edilen 11 cenazeden birinin aslında diğer kişilere ait parçalar olduğu tespit edildi ve bir kişi hala kayıptır" iddiasına yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye Adli Tıp Kurumu aracılığıyla kazazedelerin Türkiye’deki birinci dereceden aile fertlerinden de numuneler alınarak İran’a gönderildiği bildirildi.

İran Adli Tıp Kurumu, kimliği tespit edilen 10 yolcunun ismini şu şekilde açıkladı:

Mina Başaran, Sinem Akay, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğan Urfalı, Liana Hananel, Ayşe And, Asligül İzmirli, Zeynep Coşkun, Melike Kuvvet, Eda Uslu...

CENAZELER TÜRKİYE'DE

İran’dan saat 07.00’da kalkan askeri nakliye uçağının Diyarbakır’a indiği burada yakıt ikmali yaptığı ve tekrar havalandığı bildirildi. Cenazaleri taşıyan uçağın öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı’na ineceği öğrenildi. Kaza sonrası olay yerine giden ailelerin de sabah İran’dan gelen Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul’a döndüğü kaydedildi.

Bu arada pilot Beril Gebeş'in cenazesi ile ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.