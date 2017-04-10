10 Nisan döviz kurları

Dolar/TL güne düşüşle başlayarak 3,72'nin hemen üzerinde dengelendi.

Cuma günü, 3,7500'i test etmesine karşın bu seviyeleri aşamayan dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,44 artışla 3,7287'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,20 düşüşle 3,7210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,39 artışla 3,9407'den, sterlin/TL ise yüzde 0,17 azalışla 4,6098'den alıcı buluyor.

Euro/dolar paritesi ise son bir ayın en düşük seviyesi olan 1,0571'i görmesinin ardından yatay bir seyirle 1,0586 seviyesinde dengelendi.