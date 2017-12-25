10 ülke daha büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacak

Her ne kadar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ezici bir üstünlükle ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararı büyük bir darbe alsa da İsrail yönetimi Kudüs konusunda gizli hesaplar yapmaya devam ediyor.

İsrail basınında bugün yer alan bir habere göre, Tel Aviv yönetimi 10’dan fazla ülkeyle temas halinde ve bu ülkelerin Kudüs’ü başkent olarak tanıması an meselesi…

Haaretz’in haberinde İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, bugün İsrail’in devlet radyosu Kan Bet’e açıklamalarda bulundu. Hotovely, “10’dan fazla ülke ile büyükelçiliklerini Kudüs’e taşımaları konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Bazı ülkelerle görüşmeler başlangıç aşamasında ama bazılarıyla da çok ilerledi” ifadesini kullandı.

Hotovely, bu ülkelerle yapılan görüşmelerin ağırlıklı olarak Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınması üzerine olduğunu açıklarken Haaretz’e konuşan kaynaklar, bu ülkelerin isimlerini telaffuz etmedi. Fakat Haaretz’in haberinde Honduras’ın da yakında İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıyacağı iddia edildi. İsrail’in çok satan gazetelerinden Yedioth Ahronot’ta yer alan haberde ise Paraguay’ın da yakında büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının gündemde olduğu kaydedildi.