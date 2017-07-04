10 yaşındaki çocuk Jet Ski kazasında yaralandı

Baf'ta Coral Körfezi'nde bir Jet Ski ile muz botu çarpıştı. 10 yaşında bir kız çocuğu yaralandı.

Kaza, Jet Skinin körfezden çıkmak ve açık denize doğru manevra yapmak üzereyken bir muz botuna çarpması sonucu meydana geldi. Küçük çocuk babasıyla birlikte jet ski üzerindeydi.

10 yaşındaki çocuk hafif yaralanırken tedavisi için Baf Hastanesi'ne kaldırıldı ve daha sonra taburcu oldu.

Birkaç hafta önce de aynı bölgede İngiliz bir çift paraşüt kazasında yaralnmıştı.