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11 kişiye daha vatandaşlık

Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti hükümeti Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlık vermeye devam ediyor

29/09/2017

11 kişiye daha vatandaşlık
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Bakanlar kurulu, , 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının ( C) bendi uyarınca 11 kişinin KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verdi.

Resmi Gazete’de 28 Eylül tarihinde yayınlanan karara göre 11 kişi KKTC yurttaşlığına alındı.

Bakanlar Kurulu’nun 25 Eylül 2017 tarihli kararları uyarınca yurttaşlığa alınan isimler şunlar:

 

Doğum Yılı         Doğum yeri        Adı- Soyadı

1960                      Malatya               Hürriyet Yolcu,

1967                      Diyarbakır           İbrahim Şitil,

1976                      Kırıkhan               Mustafa Özdemir,

1990                      Kırıkhan               Ali Yücel,

1984                      Gölbaşı                Ahmet Özdemir,

1986                      Gölbaşı                Arzu Özdemir,

1985                      Adana                  Işık Türkmen,

1983                      Gölbaşı                 Suzan Özdemir,

1956                      Besni                    Ayşe Özdemir,

1994                      Gölbaşı                Süreyya Özdemir,

1983                      Üsküdar              Nadire Ceren Çaycılar.

 

 



TAGS: vatandaşlık, haber, kıbrıs
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