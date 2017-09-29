11 kişiye daha vatandaşlık
Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti hükümeti Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlık vermeye devam ediyor
29/09/2017
Bakanlar kurulu, , 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının ( C) bendi uyarınca 11 kişinin KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verdi.
Resmi Gazete’de 28 Eylül tarihinde yayınlanan karara göre 11 kişi KKTC yurttaşlığına alındı.
Bakanlar Kurulu’nun 25 Eylül 2017 tarihli kararları uyarınca yurttaşlığa alınan isimler şunlar:
Doğum Yılı Doğum yeri Adı- Soyadı
1960 Malatya Hürriyet Yolcu,
1967 Diyarbakır İbrahim Şitil,
1976 Kırıkhan Mustafa Özdemir,
1990 Kırıkhan Ali Yücel,
1984 Gölbaşı Ahmet Özdemir,
1986 Gölbaşı Arzu Özdemir,
1985 Adana Işık Türkmen,
1983 Gölbaşı Suzan Özdemir,
1956 Besni Ayşe Özdemir,
1994 Gölbaşı Süreyya Özdemir,
1983 Üsküdar Nadire Ceren Çaycılar.