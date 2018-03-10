HABER KIBRIS

11 sürücü trafikten men edildi

Girne Polis Müdürlüğü, dün gece 21.00-04.00 saatleri arasında, Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında, asayiş ve trafik operasyonu gerçekleştirdi.

10/03/2018

11 sürücü trafikten men edildi
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Girne Polis Müdürlüğü, dün gece 21.00-04.00 saatleri arasında, Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde bulunan kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar, gece kulüpleri ve anayollar üzerinde asayiş operasyonu gerçekleştirilmiş olup, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Operasyon kapsamında  trafik ekiplerinin yaptığı  kontrollerinde ise 530 araç kontrol edilmiş, suç işleyen 117 araç  sürücüsü aleyhinde ileri işleme gidildi.11 araç sürücüsü de alkollü araç kullandıkları nedeniyle trafikten men edildi





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TAGS: polis bülteni, polisye haberler, haber, kıbrıs
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