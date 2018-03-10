11 sürücü trafikten men edildi

Girne Polis Müdürlüğü, dün gece 21.00-04.00 saatleri arasında, Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde bulunan kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar, gece kulüpleri ve anayollar üzerinde asayiş operasyonu gerçekleştirilmiş olup, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Operasyon kapsamında trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerinde ise 530 araç kontrol edilmiş, suç işleyen 117 araç sürücüsü aleyhinde ileri işleme gidildi.11 araç sürücüsü de alkollü araç kullandıkları nedeniyle trafikten men edildi