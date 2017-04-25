ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu öğrenci topluluklarından TiyatrODTÜ, 11. TiyatrODTÜ Şenliği devam ediyor…

23 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında ODTÜ Kıbrıs Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenliyor.ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’ndan yapılan açıklamaya göre, her sene farklı üniversitelerin tiyatro topluluklarının katılımı ile gerçekleşen şenlikte bu yıl altı farklı tiyatro oyunun gösterimi ve iki söyleşi gerçekleşecek. tiyatrODTÜ Şenliği, bu sene Telsim’in sponsorluğu ile gerçekleşiyor.

Şenlik kapsamında bu akşam “Bi Değişik Oyun” (Atılım Üniversitesi), YARIN Başarımı Karılarıma Borçluyum (ODTÜ Ankara), 27 Nisan’da Karar Kimin? (Bahçeşehir Üniversitesi), 30 Nisan’da Herostratus Unutulsun! (Çankaya Üniversitesi) ve 2 Mayıs’ta Amadeus (İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı) isimli oyunlar sahnelenecek.