HABER KIBRIS

120 Rus askeri Suriye’de hayatını kaybetti

Rus medya kaynakları, 2015 - 2018 yılları içinde Suriye’de hayatını kaybeden Rus askerleri ve savaşta görevli olan Rus askeri personelin listesini açıkladı.

19/03/2018

120 Rus askeri Suriye’de hayatını kaybetti
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Suriye'de hayatını kaybeden 120 kişinin isim listesi paylaşıldı. Listede hayatını kaybeden kişilerin resimleri, doğum ve ölüm yılları gibi verileri de paylaşıldı.

Ayrıca, İmparatorluk Rusya'sı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Rusya Federasyonu dönemlerinde çeşitli yerlerde gerçekleşmiş savaşlarda hayatını kaybetmiş Rus vatandaşlarının verileri de yer alıyor. İHA

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TAGS: rusya, suriye, haber, kktc
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