DAÜ-SEN, Gazimağusa Belediyesi’ni eleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) Gazimağusa Belediyesi’nin haziranda yapılacak yerel seçimlere hazırlık amacıyla popülizm yapmaya devam ettiğini savunarak Salamis Yolu Projesi’nin DAÜ’de çalışmayı ve okumayı işkenceye çevirdiği görüşünü belirtti.

DAÜ-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, kanalizasyon ve su altyapısı tamamlanmamış yerlere asfalt döküldüğü, gündelikçi adı altında çok sayıda istihdam yapıldığı, daha önce yapılması gereken işlerin şimdi yapıldığı ve tüm şehrin seçim uğruna kaosa sürüklendiği öne sürüldü.

Salamis Yolu Projesi’nin DAÜ’de çalışmayı ve okumayı bir işkenceye çevirdiği belirtilen açıklamada, projenin yaz aylarında yapılmasının en akılcı yöntem olduğu ancak gündüz saatlerinde yolun tümden kapatılmasıyla bölge köylerde yaşayanların şehre ulaşımda yaşadığı zorluklara işaret edildi.

DAÜ-SEN açıklamasında, Salamis Yolu üzerindeki esnafın ekmek parasını çıkardığı tek dönemin DAÜ’nün açık olduğu zaman olduğunun altı çizilerek, Salamis Yolu’nun kapatılması ve çamura batırılmasının esnafları da ciddi şekilde olumsuz etkilediği ifade edildi.

Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in kötü planlama yaptığı ve bu projeden tek beklentisinin oy olduğu savunulan DAÜ-SEN açıklamasında Salamis Yolu projesinin “asrın fiyaskosu” olduğu öne sürülerek bir an önce sona ermesi dileği belirtildi.