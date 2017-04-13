HABER KIBRIS

13 bin 600 yıllık gizem çözüldü

13/04/2017

13 bin 600 yıllık gizem çözüldü
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13 bin 600 yıl önce yaşamış bir kadının kalıntılarından elde edilen verilerle bu kadının yüzü tekrar canlandırıldı.

 

  • Tayland’ın kuzeybatısında yaklaşık 13 bin 600 yıl önce yaşamış bir kadının kalıntıları bulundu.

     

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    Öldüğünde 25-35 yaşları arasında olan kadının boyu ise 148 cm ila 156 cm arasındaydı.

     

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    Araştırmayı yürüten ekip, kafatası ve kasların ölçümünün ardından 13,600 yaşındaki bu kadının yüzü tekrar canlandırıldı.

     

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    Avustralya’daki Wollongong Üniversitesi’nden bilim insanlarının bulgularına göre, kemiklerin yaşı ve bulunduğu yer, kadının Güneydoğu Asya’yı kolonileştirmek için gelen ilk insanlardan biri olduğunu gösteriyor.

 



TAGS: Güneydoğu Asya, kadın, gizem, haber, kıbrıs
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