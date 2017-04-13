13 bin 600 yıllık gizem çözüldü

Tayland’ın kuzeybatısında yaklaşık 13 bin 600 yıl önce yaşamış bir kadının kalıntıları bulundu.

Öldüğünde 25-35 yaşları arasında olan kadının boyu ise 148 cm ila 156 cm arasındaydı.

Araştırmayı yürüten ekip, kafatası ve kasların ölçümünün ardından 13,600 yaşındaki bu kadının yüzü tekrar canlandırıldı.

Avustralya’daki Wollongong Üniversitesi’nden bilim insanlarının bulgularına göre, kemiklerin yaşı ve bulunduğu yer, kadının Güneydoğu Asya’yı kolonileştirmek için gelen ilk insanlardan biri olduğunu gösteriyor.