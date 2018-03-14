HABER KIBRIS

13 ev 5 dükkan soydular!

8 kişi tutuklandı

14/03/2018
HK

13 ev 5 dükkan soydular!
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Girne bölgesinde geçen yıl aralık ayından düne kadarki süre içinde birçok ev ve dükkanda meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili geniş çaplı soruşturma yapan polis, sekiz kişiyi tutukladı.

Polis basın bülteninde, 13 ev ve 5 dükkandaki hırsızlık olaylarıyla ilgili tutuklananlar “W.J.M.(E-22), B.P.M.(E-24), F.M.M.(E-28), F.T.R.(E-24), M.R.M.(E-23), C.K.E.(E-30), M.M.(E-22) ve H.N.T.(E-26) olarak açıklandı.

Zanlıların tasarruflarında TV, dizüstü bilgisayar, cep telefonu, Playstation ile kol saati gibi birçok elektronik eşya bulunarak emare alındı.

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TAGS: haber, soygun
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