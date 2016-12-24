136 bin TL değerindeki altınlar nerede?

Mağusa’da 2016 yılı Ekim ayı içerisinde “Emtaş Kuyumcu” isimli işyerine girerek 136 bin TL değerinde muhtelif altınları sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklanan zanlı Pavlos Pavlikkas dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mağusa’da 22 Ekim – 24 Ekim 2016 tarihleri arasında Mağusa Zafer Anıtı Ticaret Merkezinde faaliyet gösteren “Emtaş Kuyumcu” isimli işyerinin arka duvarına delik açarak içeriye girdiği ve 2 adet çelik kasayı hasara uğratarak kasa içerisinde bulunan toplam 136 bin TL değerindeki muhtelif altınları sirkat ettiği iddia edilen zanlı Pavlos Pavlikkas, almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

“Bina açma”, “Kasti hasar” ve “Sirkat” suçlamalarıyla ilgili olarak dün mahkemeye çıkarılan zanlı Pavlikkas’ın tutukluluk süresi 3 gün daha uzatıldı.

Suç ortaklarından 1 tanesini Lefkoşa’ya bırakmışlar...

Meslenin tahkikat memuru Raif Safa, zanlı Pavlos Pavlikkas’ın, 22 Ekim – 24 Ekim tarihleri arasında Mağusa’da Zafer Anıtı Ticaret Merkezinde faaliyet gösteren “Emtaş Kuyumcu” isimli iş yerinin batıya bakan duvarına delik açarak içeriye girdiğini ve içeride bulunan 2 çelik kasayı kasti hasara uğratarak açtıktan sonra toplam 136 bin TL değerinde olan ziynet eşyalarını alıp sirkat ettiğini anımsattı. Zanlı Pavlikkas’ın 16 Aralık tarihinde KKTC’ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek tutuklandığını anımsatan Safa, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde 4 kişi ile birlikte olay yerinde bulunduğunu, olay yerinden 4 kişi ile birlikte kaçtığını ve Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı bölgesinde 1 kişi bıraktıklarını itiraf ettiğini açıkladı.

Safa, Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunan kameralar ile ilgili olarak gerekli incelemelerin devam ettiğini belirterek, zanlı ve aranmakta olan suç ortaklarının Lefkoşa’da bıraktıkları kişinin yanında emareler olduğuna inanıldığını ifade etti. Ayrıca zanlının tasarrufunda bulunan telefona bir çok mesaj geldiğini söyleyen Safa, bu mesajların tercümesi için uzmana yazı yazıldığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten Safa, yürütülen tahkikatın selameti açısından zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün daha...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Pavlos Pavlikkas’ın tahkikatın selameti açısından 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Kaynak: Yeni Bakış - Gamze Pir Baykur





