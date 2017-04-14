14 gün sonra yeniden...

31 Mart Cuma günü ilk 3 bölümüyle izleyenlerle buluşan ve izlenme rekorları kıran Fi, 2 haftalık bir aranın ardından 14 Nisan Cuma günü yeni bölümüyle izleyenlerle buluşacak.

Fi dizisinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ayrıca 4. bölümde bir de Cem Yılmaz sürprizi var! Ozan Güven’in başrolde yer aldığı diziye konuk oyuncu olarak katılacak ünlü komedyen dizinin 4. bölümünde izleyici karşısına çıkacak.

14 GÜN SONRA YENİDEN…

Çok satan kitaplar listesinden uzun süre inmeyen Fi Çi Pi'nin ilk uyarlaması Fi dizisi 31 Mart Cuma günü ilk 3. bölümüyle görücüye çıkmıştı. Yeni bölümüyle de 14 Nisan Cuma(Bugün) günü izleyenlerle buluşacak.