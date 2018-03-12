14 Mart Tıp Haftası Başladı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, 14 Mart Tıp Haftası kapsamında düzenledikleri basın toplantısında sağlıktaki sistemin giderek daha da kaotik hale geldiğine dikkat çekerek, yetkililere, “sağlıkta acil eylem planına ihtiyaç var” diye seslendi.

Tıp Haftası’nı başlatan ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde yer alan basın toplantısında, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ahmet Özant konuşma yaptı.

Arifoğlu, Taşçıoğlu ve Özant, sağlıkta her yıl benzer sorunların dile getirildiğini ancak bu sorunlara çözüm üretilmediğini söyledi.

Basın toplantısında, 14 Mart Tıp Haftası kapsamında düzenlenecek etkinliklerle ilgili de bilgi verildi.

ÖDÜLLER

Ayrıca, KTTB kurumsal ve basın ödüllerini alanlar da açıklandı. Buna göre, kurumsal ödüllerin sahipleri Taşkent Doğa Parkı, Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu, Gönyeli ve Alsancak Belediyeleri, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Böbrek Nakli Ekibi adına Ekip Başkanı Prof. Dr. Fazıl Tuncay Akı oldu.

Basın ödülleri ise Özlem Çimendal, Damla Dabiş Özel ve Mehmet Kara’ya verildi.

Ödüller ile hizmette 25 ve 50 yıllarını dolduran doktorlara plaketler, 14 Mart Çarşamba günü saat 10.00’da Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde düzenlenecek Tıp töreninde verilecek. Açılış konuşmalarının da olacağı tören, kokteylle tamamlanacak.

ARİFOĞLU: “YERİMİZDE SAYMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Basın toplantısında, ilk sözü, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu aldı.

Uzun zamandır Tabipler Birliği olarak sağlıktaki taleplerini yetkililere ilettiklerini söyleyen Arifoğlu, çoğu zaman bunların dikkate alınmadığını, bu nedenle de yol kat edilemediğini belirtti.

Yasaların ve tüzüklerin değişen koşullara göre uyarlanması gerektiği üzerinde duran Arifoğlu, “Yerimizde saymaya devam ediyoruz, tıkanıklıklar artıyor” dedi.

Yasalar ve tüzükler arasında bağlantı da kurulamadığını söyleyen Arifoğlu, “Mevcut yasalar da zaman zaman tıkanıyor. Bu zaman da yasalara hapsoluyoruz” şeklinde konuştu.

Özel sektörde sağlığa yatırım yapıldığını ancak bu konuda düzenlemeler olmadığından gereksiz rekabet koşulları oluştuğunu söyleyen Arifoğlu, bu durumun hem hekimleri hem de hastaları mutsuz ettiğini söyledi.

“DİNLENME RAPORLARI KONUSUNDA DÜZENLEME VE DENETİM ŞART”

Arifoğlu, acil taleplerini sıralarken de şunları söyledi:

“Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Reklam İlkeleri Tüzüğü, gerekli koşullara göre düzenlendi. Maalesef daha geçmedi. Bu tüzük geçirilmelidir.

Ülkede reçetesiz ilaç alımı-satımı devam ediyor. Bu sağlık ve kayıt açısından ciddi sorun. Tetkiklerle ilgili de düzenleme olması gerek. Hangi tetkik nerde, ne zaman istenecek.

Dinlenme raporları ülkemizde önemli bir sorun ve suiistimale açık. Birçok gereksiz dinlenme raporu verildiği, insanların bunları hasta olmadan kullandığı, iş ve güç kaybının yaşandığı ortada. Bunun ciddi şekilde düzenlenmesi ve denetim altına alınması gerek.

Tüm bu alanlarda düzenlemeleri içeren Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Reçeteler Laboratuvarlar Tetkik Formları ve Dinlenme Raporları Tüzüğü sonuçlandırılmalı. Önümüzü açacak bu ufak tefek açılımlardır.”

“BİRÇOK HASTALIKLA BOĞUŞUYORUZ. BUNLARIN BAZILARI GIDA KAYNAKLI… DENETİM CİDDİ ŞEKİLDE YAPILMIYOR”

Gıda güvenliğinin, Gıda Güvenliği Yasası ile düzenlenmesi gerektiğini kaydeden Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Arifoğlu, “Ülkede, ne yediğimiz ne içtiğimiz belli değil. Denetim maalesef ciddi şekilde yapılmıyor. Birçok hastalıkla boğuşuyoruz. Bunların bazıları gıda kaynaklı” dedi.

Tabipler Birliği’nin tıbbi atık konusunda bir çalıştay düzenlediğini, atıkların hangi koşullarda, ne şekilde imha edileceğiyle ilgili uzman görüşlerinin ortaya konduğunu anımsatan Arifoğlu, çalıştay raporunun ilgili kurumlara gönderildiğini, bununla ilgili de bir açılım beklediklerini aktardı, Çevre Yasasına rağmen Tıbbi Atık Kontrol ve İmha Tüzüğü’nün uygulanmadığını söyledi.

“ÜLKEMİZ İÇİN BÜYÜK AYIP”

Devlet Laboratuvarı konusunda da konuşan Kenan Arifoğlu, “Yangın sonrasında birçok tahlil yapılmıyor ya eksik yapılıyor. Ne yediğimizi, içtiğimizi bilmiyoruz. Bu ülkemiz için büyük ayıptır” dedi.

“YETERLİ SAYIDA HEKİMİMİZ OLMADIĞINDAN HEKİMLERİ EVDE OTURTMAYA LÜKSÜMÜZ YOK…”

Arifoğlu, talepleri sıralamaya şöyle devam etti:

“İkinci işle ilgili hazırlanan tüzüğün eksikliklerinin tamamlanması gerek. Neyin ne olacağını bilmemiz lazım. Eğer hekimler dışarıda çalışacaksa, bunun düzenlemeleri, eğer özel hasta bakma hakkı hastanelerde kullanılacaksa hastanelerde düzenleme yapılmalı. Hekimlerin mesai saati dışında meslekten men edilmesi, atıl vaziyette durması yanlış. Ülkede yeterli sayıda hekim yok. Hekimleri evde oturtma lüksümüz yok. Bu konuyla ilgili de düzenleme yapılmalı.”



“HEKİMLERİN AYRI BİR YASASI OLMASI ELZEM”

Hekimlerin ayrı bir yasası olması gerektiğini vurgulayan, “Bu elzem” diyen Arifoğlu, “Hekimleri kamu görevlileri ile aynı yasa kapsamında çalıştırmak mantıksız. Bu durum sorunlara neden oluyor” ifadelerini kullandı. Kenan Arifoğlu, Hekimler Yasası için Meclis’e çağrı yaptı.

Genel Sağlık Sigortasının oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Arifoğlu, Hasta Hakları Yasası’na ve Döner Sermaye Yasası’na ivedilik kazandırılmasını istedi.

Kredilendirme Tüzüğü’nün hekimleri eğitim anlamında değerlendirmek üzere uzun yıllar önce hazırlandığını ve geçtiğini anımsatan Kenan Arifoğlu, kamudaki sınav tüzüğü ile uyumsuzluk nedeniyle bu tüzüğün uygulanamadığını belirtti, Kredilendirme ve Sınav Tüzüğü ile ilgili gereğinin yapılmasını istedi.

Yurt içi sevklerin düzenlenmesini de isteyen Arifoğlu, kimin ne zaman nereye sevk edileceği konusunda ciddi sorunlar olduğunu anlattı, “Geçmiş yıllarda, hastane yapabileceğimiz meblağları, sevklere harcadık. Eskiden burada yapılamayacak işlemler için sevk yapıyorduk. Şimdi en büyük kriter, ‘hastanede yer yok’ ” dedi.

Yeni hastanelerin ülkenin öz kaynaklarıyla yapılması gerektiğini de vurgulayan Kenan Arifoğlu, gerekli düzenlemelerle bunun başarılabileceğini söyledi.

Kenan Arifoğlu, talepleri aktarmaya şöyle devam etti:

“İşyeri Hekimliği Tüzüğü’nün ivedilikle geçirilmesi. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Asgari –Azami -Tanı -Tedavi -Ameliyat Ücret tarifesi katsayısının yeniden düzenlenmesi. Ülkemize gelen öğrencilerdeki bulaşıcı hastalıkların sağlık taramalarının halk sağlığı açısından düzgün yapılması ve denetlenmesi.”