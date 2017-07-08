15 paket bonzai ele geçirildi

Yaygınlaşan uyuşturucu bir türlü hız kesmezken, Narkotik ekipleri Haspolat’ta dün gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonunda Nijerya uyruklu bir kişiyi tutukladı

Havadis/Devrim DEMİR

Polis Narkotik ve kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri önceki gün Haspolat’ta gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonunda satışa hazır 15 paket bonzai ve uyuşturucu ve satışından elde edildiğine inanılan 250 TL nakit para ele geçirdi.

Polis, olayla bağlantılı ülkede üniversite öğrenimi için bulunduğu öğrenilen 23 yaşındaki Chika Vıctor Ibelem’i gözaltına aldı.

Ibelem, tutukluluk talebiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mine Güçlüer, zanlı aleyhindeki soruşturmanın selameti için 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

5 paketini sattı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cemal Ramiz, zanlı Chika Vıctor Ibelem’in önceki gün saat 15.20 ile 16.15 arasında düzenlenen operasyonunda tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Cemal Ramiz, zanlının evinde gerçekleşen aramada satışa hazır 15 paket bonzai ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 250 TL para ele geçirdiklerini söyledi.

Ramiz, zanlıdan yapılan sorgulamada uyuşturucu maddeyi, 25 paket olarak aldığını 5 paketini ise Lefkoşa bölgesinde sattığını itiraf ettiğini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Ramiz, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.