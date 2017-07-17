15 Temmuz sonrası kaçan fırsat

Geçtiğimiz yıl darbe girişiminden bir gün sonra yazdığım yazıda ‘’bu darbe girişimi sayesinde Türk demokrasisi ortak bir payda etrafında birleşme fırsatını yakalamıştır. Darbe girişiminin püskürtülmesi ucuz bir fırsatın değerlendirilmesi midir yoksa geleceğe umutla bakabilmek için bir referans noktası mı olacaktır? İnşallah ikincisi olur’’ diye yazmıştım.

15 Temmuz darbe girişimi AKP’nin 15 yıldır hükümet olduğunu ama iktidar olamadığını göstermiştir.

AKP hükümet olmuş ama yılların iç ve dış emeğiyle devlete çöreklenen cemaat elindeki çok iyi yetişmiş insan kaynağı ile devleti elinde tutmaya devam etmiştir.

Cemaat hem devleti paylaşmak istememiş hem de ‘’batının’’ çıkarları doğrultusunda devleti başka bir konuma oturtmak istemiştir.

Bu konum ya da rol neydi?

Türkiye’ye biçilmek istenen rol ‘’köprü’’ rolüydü.

Beklenen de hükümeti ve askeri kurumlarıyla ‘’köprünün’’ sessiz bir şekilde bekçiliğini yapmasıydı.

Tabiri caizse köprünün etrafındaki arazideki paylaşım ve yapılaşmaya da sessiz kalacağı, sebeplenmeyeceği bir bekçilik rolüydü bu.

Malum ‘’köprüler’’ stratejik yapılardır, ama yalnızca üzerinden geçilir.

Üzerinden istenildiğinde ufak bir ücret ödeyerek geçmek isteyenler tarafından kullanılırlar.

Köprülerin üzerinde yaşanmaz, yaşam ve gelecek kurulmaz.

Sembol olarak darbe girişiminin de tankların İstanbul’da köprülere çıkmasıyla başlanması da manidardır.

Köprünün üzerindeki tank ve askerlerin verdiği görüntü ve yarattığı kaos, batı nezdinde bulunduğu bölgedeki Türkiye’nin rolünü temsil etmektedir.

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Erdoğan siyasette tecrübe kazanıp yol aldıkça kişiliğinin de verdiği özgüvenle bu ‘’köprü’’ rolünü kabul etmedi.

Köprü rolüyle yetinmesini isteyenlere de ‘’sizi ne karşıma alırım ne de kaale alırım’’ siyaseti ile yol almak istedi.

Batıya ‘’bir dakika biz bunlara Kemalist ulus devlet anlayışını yıkmaları için destek verirken karşılığında beklediğimiz bu (‘’Erdoğan’’) değildi’’ dedirtti.

15 Temmuz akşamına bunun sonucunda gelindi.

Bu yazının konusu değil ama 15 Temmuz darbe girişimi ayni zamanda ABD’nin kendi devleti içerisindeki mücadelenin Türkiye’ye yansımasını da barındırır. Hala daha karanlık noktaların kalmasının bir kısmı da belki de bundan dolayıdır.

Üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen darbe girişimi sürecinde bilmediklerimiz bildiklerimiz kadar belki hala daha fazladır ama bu darbe girişimi küçük bir organizasyon ve bir tiyatro değildir. Gerçektir.

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Darbe girişimi ile ortaya çıkanlarla, aslında AKP siyasi hareketinin inine inilmiş olunduğunun verdiği ruh haliyle hareket etmesi ve çok daha seçici olması lazımdı.

Darbeye karşı muhalefet partileriyle kendiliğinden oluşan ortak paydayı muhafaza etmek adına muhalefeti hem dikkate alması hem de attığı adımlarla karşısına almamayı başarması tezgâhlanan oyunu bozmak için çıkış yoluydu.

Güçlü olup, görünen ve görünmeyen gücüne başvuranların anlayacağı lisan ezber bozacak hareketlerle karşı adım atılmasından geçer.

Yenikapı ruhu ile inanılmaz bir başlangıç yapıldı.

Bu davranış ve yaklaşım değişikliğinin devamı Türk siyasetinde örneği olmayan bir uzlaşma kültürünü de birlikte getirebilirdi ve bunu hesaba katmayanların ezberini kökten bozardı.

Köprü rolü, bölgesel güç olmak yönünde kabul edilmeyip reddedilmişse bunun yolu da içeride çok daha katılımcı ve meşru bir düzeni korumaktan geçer.

Bunun için muhalefet ile çok daha içten ve empati dolu bir diyalog esas olmalıydı.

Birlikte belirlenen ortak hedeflere varmaktaki görüş ayrılıklarının tartışılmasının ötesine geçmeyecek bir yönetim ve yasama anlayışı Türkiye’nin hem en acil ihtiyacıdır hem de ‘’üst aklın’’ planlarına caydırıcı etki yapacak derecede bütünlüğünü pekiştirici ezber bozan bir adım olurdu.

Olmadı. Büyük bir fırsat kaçırıldı.

Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan itibaren olmadığı kadar kritik bir yol ayırımındadır.

Not: Eski yazılara referans vererek ara ara ses vermeye devam.