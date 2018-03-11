15 yaşındaki iki çocuk annesi Huzur Evi’nden kaçtı

MAĞUSA’DA BULUNDU: 15 yaşındaki M.B.M, 3 Marta iki çocuğunu yanına alarak devlet tarafından geçici olarak yerleştirildiği Huzur Evi’nden kaçtı. Polis önceki gün çocuk anneyi Emin Okutan isimli 22 yaşındaki bir gençle Mağusa’da bir otelde bulundu

AKIL HASTANESİ’NE YATIRILDI: Emin Okutan, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Akli dengesinin yerinde olmadığına karar verilen çocuk anne Barış ve Ruh Sinir Hastanesi’nde yatılı olarak tedavi altına alındı. 2 yaşındaki ve 4 aylık bebekleri ise devlet korumasına alındı

8 AY YAŞLILARLA KALDI: M.B.M.’yi alıkoyma suçlamasıyla tutuklanan Okutan: M.B.M’nin psikolojisi bozuk, çünkü iki çocuğu ile birlikte 8 aydır yaşlı ve akli dengesi yerinde olmayan birçok kişiyle bir arada yaşadı. Bulgaristan’a gönderilmek isteniyor ama ailesi onu da çocuklarını da istemiyor

Duygu ALAN

Girne’de çöp ev diye adlandırılan bir evde, 8 ay önce 1 yaşındaki çocuğu ile beraber yaşayan ve o dönem 4 aylık hamile olan M.B.M çocuğu ile birlikte devletin yetkili kurumları tarafından Lapta’da Huzur Evi’ne misafir olarak yerleştirilmişti.

15 yaşındaki M.B.M, 4 ay önce 2’nci çocuğunu dünyaya getirdi. M.B.M, 8 aydır misafir olarak kalmakta olduğu Lafta Huzurevi’nden 3 Mart 2018 tarihinde çocuklarını da yanına alarak yetkililere bilgi vermeden ayrıldı.

M.B.M ve 2 çocuğu Mağusa’da faaliyet gösteren bir otelde önceki gün 22 yaşındaki E. O. ile birlikte tespit edildi.

Yapılan soruşturmada M.B.M’nin 3 Mart 2018 tarihinde çocukları ile birlikte Lapta Huzur Evi’nden kaçarak Girne’de E. O. ile buluşup hep birlikte Mağusa’ya gittikleri tespit edildi.

Zanlı E. O, 16 yaşından küçük kızı alıkoyduğu gerekçesi ile önceki gün gözaltına alındı.

M.B.M hastaneye yatırıldı

M.B.M, bulunduktan sonra kadın doğum uzmanı ve adli tıp uzmanı tarafından muayene edildi. M.B.M Barış ve Ruh Sinir Hastanesi’nde yapılan doktor muayenesinin ardından yatılı olarak tedavi altına alındı.

M.B.M’nin 2 yaşındaki çocuğu ve 4 aylık bebeği ise devletin korumasına alındı.

Ülkesine gönderilecek

Polisten verilen bilgide M.B.M’nin çocukları ile birlikte ülkesi Bulgaristan’a iadesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını kaydedildi.

E. O. tutuklandı

M.B.M ve iki çocuğu ile birlikte Mağusa’da bir otelde tespit edilerek 16 yaşından küçük kızı alıkoyduğu gerekçesi gözaltına alınan zanlı E. O. dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis zanlı hakkında soruşturma maksatlı 2 gün tutukluluk talep etti.

Zanlı mahkemeden söz hakkı alarak, ne M.B.M’ye ne de çocuklarına zarar vermek niyetinde olmadığını, M.B.M’ye ve çocuklarına yardımcı olmak istediğini söyledi. Zanlı, mahkemedeki ifadesinde, “M.B.M’ye veya çocuklarına kesinlikle zarar vermedim, amacım onlara yardım etmekti. M.B.M’nin psikolojisi bozuk, çünkü iki çocuğu ile birlikte 8 aydır yaşlı ve akli dengesi yerinde olmayan birçok kişi ile bir arada yaşıyor. Bulgaristan’a ailesinin yanına gönderilmek isteniyor. Ben M.B.M’nin babası ile konuştum, ailesi onu da çocuklarını istemiyor” dedi.

Mahkeme zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi