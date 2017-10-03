15. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde Burhan Öçal ile Çellistanbul Quartet rüzgârı

Dünyaca ünlü perküsyon virtüözü Burhan Öçal ile dört usta Çellist’in bir araya gelerek kurdukları Çellistanbul 15. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde yer alacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ana sponsorluğunda düzenlenecek konser 6 Ekim tarihinde Bellapais Manastırı’nda saat 20.30’da gerçekleşecek.

15 Şanslı Kuzey Kıbrıs Turkcell’li konseri ücretsiz izleme şansı yakalayacak.



Bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali başlıyor. Birçok ünlü sanatçının yer alacağı 15. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, 4 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dünyaca ünlü perküsyon virtüözü Burhan Öçal ile dört usta Çellist’in bir araya gelerek kurdukları Çellistanbul da müthiş bir konserle festivalde klasik müzik severlerle buluşacak. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ana sponsorluğunda gerçekleşecek Burhan Öçal ve Çellistanbul konseri 6 Ekim tarihinde festivalin düzenleneceği Bellapais Manastırı’nda yer alacak.

Festival, Kuzey Kıbrıs Turkcell sponsorluğunun yanı sıra Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonu, Turizm ve Çevre Bakanlığı işbirliği, TC Lefkoşa Büyükelçiliği, KKTC Dışişleri Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü, Rocks Hotel, Deniz Plaza ve Bellapais Gardens’ın da katkılarıyla yapılacak.

Turkcell’lilerin Burhan Öçal buluşması

Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterilerinin de izleyeceği Burhan Öçal ile Çellistanbul buluşması, Bellapais Manastırı’nın etkileyici atmosferinde yaşanacak, konser saat 20.30’da başlayacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’li 15 şanslı isim de konseri ücretsiz izleme şansı yakalayacak. FESTİVAL yazarak 4567’ye kısa mesaj gönderen Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri arasından yapılacak çekiliş ile 15 şanslı kişi, çift kişilik bilet kazanacak. Kampanya 4 Ekim akşamı saat 23:59’a kadar devam edecek.

Çellistanbul

Adını, sihirli atmosferi ve tarihi zenginliği ile bilinen İstanbul şehrinden esinlenerek alan Çellistanbul 2002 senesinde kuruldu. Aynı okuldan mezun olan ve yurt dışında eğitimlerini tamamlayan dört Çellist’ten oluşan grup yurt içi ve yurt dışındaki değerli sanatçı arkadaşlarıyla beraber müzik yapmak ve Türkiye’nin zengin müzik tınısını dünyaya sergilemek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Burhan Öçal kimdir?

Ünlü perküsyon ustası Burhan Öçal, çok genç yaşta başladığı müzik çalışmalarına 24 yaşından itibaren gittiği İsviçre ve Zürih’te devam etmektedir. Halen İsviçre ile Türkiye arasında gidip gelerek çalışmalar sürdüren Burhan Öçal, darbuka, kös ve her tür perküsyon enstrümanının yanı sıra, divan-saz, tanbur ve ud gibi telli Türk çalgılarının da ustasıdır. 1979 yılında katıldığı Zürih Şiir Festivali’nde ilk kez Batı Avrupa izleyicisinin karşısına çıkan Burhan Öçal, o tarihten bu yana dünyanın çeşitli ülkelerinde solo konserler vermektedir. Burhan Öçal’ın 20’nin üzerinde albümü ve birçok filmde başrol oyunculuğu bulunmaktadır.