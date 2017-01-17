HABER KIBRIS

150 bin yıldız analiz edildi: İnsan vücudunun yüzde 97’si yıldız tozundan oluşuyor

17/01/2017

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150 bin yıldız analiz edildi: İnsan vücudunun yüzde 97’si yıldız tozundan oluşuyor
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TAGS: yıldız, uzay, haber
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