15’inci Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali yarın başlıyor
15’inci Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali kapsamında yarın akşam perküsyon sanatçısı Burhan Öçal & Çellistanbul Quartet Konseri gerçekleştirilecek.
05/10/2017
Bellapais Manastırı’nda yer alacak olan konser saat 20.30’da başlayacak.
Bu yıl Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonu, KKTC Turizm Bakanlığı işbirliğinde, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Turkcell, Rocks Hotel, Deniz Plaza ve Bellapais Gardens’ ın katkılarıyla gerçekleştirilen ve dün başlayan festival cumartesine kadar sürecek.
FESTİVAL PROGRAMI
6 Ekim Cuma Burhan Öçal & Cellistanbul Quartet Konseri:
7 Ekim Cumartesi Tango Night
12 Ekim Perşembe Ennio Morricone Film Müzikleri Konseri
20 Ekim Cuma Nemeth Quartet & Gökhan Aybulus Konseri
26 Ekim Perşembe Ayşegül Koca Gitar Resitali
30 Ekim Pazartesi Tanini Trio Konseri
4 Kasım Cumartesi Festival Kapanış Konseri KPKD Otello Çokseski Korosu & DAÜ SEM Ada Işığı Çocuk Korosu Konseri
Tüm Konserler Bellapais’ te yer alacak ve saat 20.30’ da başlayacak. Konserlere giriş 40 TL den biletli olacak; Deniz Plazalar, Dome Hotel, Bellapais Giriş, Kybele, Bellapais Gardens ve konser girişinden temin edilebilecek.