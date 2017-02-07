TMK öğrencisi Dilem Ömerağa Kıbrıs’ı arkadaşı Kıbrıslı Rum Maria ile birlikte temsil etti.

Euroscola organizasyonu tüm AB ülkelerinden 16-18 yaşları arasındaki öğrencilere, Strazburg’da Avrupa Parlamentosu üyesi olarak bir gün geçirme şansı veriyor. Euroscala Avrupa Birliği ülkeleri arasından gençler seçerek dünyanın gündemde olan çeşitli konuları hakkında bilgi paylaşımı yapmalarını sağlayan bir eğitim programı.

16 yaşında AB’de Kıbrıs’ı temsil etti

Dilem 16 yaşında Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan bir genç kız ve Detay Gazetesine Euroscola macerasını anlattı.

Bu yıl Euroscola’da TMK öğrencisi Dilem Ömerağa Kıbrıs’ı arkadaşı Kıbrıslı Rum Maria ile birlikte temsil etti. Tarihleri 31 Ocak- 4 Şubat arasında olan Parlemento’da 2 Şubat 2017 tarihinde Dilem Ömerağa Strasbourg’ ta bulundu.

Ülkü Şekerci/Detay Gazetesi

Genel kurul ve komite oturumlarında Avrupa’nın sorunlarını tartışmanın yanı sıra, oylamaya katılarak karar alma sürecine yer alırlar. Ayrıca okullarını ve bölgesini diğer katılımcılara tanıtma olanağına sahip oluyor.Aynı zamanda hem yabancı dil becerilerinizi geliştirmelerine hem de tüm Avrupa’dan diğer öğrencilerle arkadaşlık kurmalarına yardımcı oluyor.

Dilem Ömerağa kimdir?

Dilem Ömerağa DETAY Gazetesine yaptığı açıklamada “Bu soruyu daha önce hiç kendime hiç sormamıştım fakat kendim hakkında kesin olarak ifade edebileceğim bir şey varsa o da gülümsemekten ve etrafıma pozitif enerji saçmaktan sıkılmayacağımdır.Onun dışında Türk Maarif kolejinde okuyan 16 yaşında 10. Sınıf öğrencisiyim. Her öğrenci gibi hedeflerine ulaşmak için çok çalışan bir öğrenciyim.” Dedi.

Euroscola’ da ne yaptınız Dilem?

Bu programda arkadaşım Maria ile Kıbrıs’ı tanıtan bir konuşma yaptık. Rum ve Türk halkından bir sınavla seçilen gençler olarak orda bulunduk.

Sana neler kattı bu parlemento ? Neler öğrendin ve neler dikkatini çekti ?

Avrupa parlamentosunun yer aldığı Strasbourg’a gittik Parlamento bana hayat boyu süreceğine inandığım arkadaşlıklar kurmama ve gerçekten değerli bilgiler edinmeme çok yardımcı oldu. Çünkü bir coğrafyada yaşayan duygu ve düşünceleri bir, insanlar olduğumuzu anladım.Ve insanların duygu ve düşüncelerinin karakteri oluşturduğunu düşündüğümden dolayı hiçbir farkımız olmadığını anladım.

Senin için nasıl bir maceraydı?

Bitmesini istemediğim bir maceraydı, bir günlüğüne de olsa parlamenterler gibi dünya sorunları hakkında konuşmak ve arkadaşlarımın fikirlerini öğrenmek beni çok mutlu etti. Bir çeşit gençleri geleceğe hazırlama programı olduğunu düşünüyorum gerek bilgi gerek sorumluluk alma bakımından.

Peki eklemek istediğin bir şey varmı ?

Şahsım ve arkadaşlarım adına Euroscola programını düzenleyen AB yetkililerine KTOEOS yetkililerine ve bizimle birlikte olan öğretmenlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunmak isterim.

Euroscola nedir?

Bir günlüğüne Avrupa Parlamentosunun üyesi olun ve Euroscola projesi yoluyla nasıl işlediğini ilk elden öğrenin.

Euroscola tüm AB ülkelerinden 16-18 yaşları arasındaki öğrencilere, Strazburg’da Avrupa Parlamentosu üyesi olarak bir gün geçirme şansı vermektedir.

Genel kurul ve komite oturumlarında Avrupa’nın sorunlarını tartışmanın yanı sıra, oylamaya katılarak karar alma sürecine katılacaksınız. Ayrıca okulunuzu ve bölgenizi diğer katılımcılara tanıtma olanağına sahip olacaksınız.

Aynı zamanda hem yabancı dil becerilerinizi geliştirecek hem de tüm Avrupa’dan diğer öğrencilerle arkadaşlık kuracaksınız.

Nasıl başvurulur

Euroscola’ya seçilmek için okulunuz öncelikle ülkenizdeki diğer okullarla yerel olarak yarışmalıdır.

Yaşadığınız ülkede nasıl başvuru yapılı?

Eğer okulunuz seçilirse,Euroscola web sitesinden ilgili bilgileri karşıdan yükleyerek hazırlık yapabilirsiniz. Bu yolla tartışılacak meseleler hakkında daha fazla altyapıya sahip olabilirsiniz.

Euroscola hakkında bilgiler

Her sene ortalama 600 katılımcı ile yaklaşık 20 Euroscola oturumu gerçekleştirilmektedir.