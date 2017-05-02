17 bin öğrenci yaya kaldı

Ülkenin dört bir yanından ilk, orta ve lise eğitimi alan 17 bin öğrenciyi taşıyan Kar-İş’in süresiz grev başlattı, öğrenci taşımacılığı durdu.

Grev nedeni ile 17 bin öğrenci okullarına ulaşmakta sorun yaşadı. Özellikle köylerden ve kırsal kesimden toplu olarak alınan ve okullarına bırakılan öğrencilerin eğitimleri grev nedeni ile sekteye uğradı. Grevler çerçevesinde yarın ise toplu taşımacılık tamamen duracak.



Şehirlerarası ve şehir içi ulaşımını sağlayan dolmuşların greve katılması ile hem çalışma yaşamı hem de sosyal hayat olumsuz etkilenecek. Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, kamu hizmeti verdiklerini, grevlerin eğitim hayatını, çalışma hayatını ve sosyal hayatı etkileyeceğini, birçok kişinin ulaşım sorunu yaşayacağını ve bunun farkında olduklarını ifade ederek, yapacakları eylemin gerekçelerini Star Kıbrıs’a anlattı.



17 BİN ÖĞRENCİ GREVDEN ETKİLENECEK



Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ) bugün itibari ile süresiz grevlerinin ilk etabına başlıyor. Grevler çerçevesinde bugün Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okulların öğrencileri taşınmayacak.



Dipkarpaz’dan Yeşilırmak’a kadar etkili olacak grev nedeni ile anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi alan 17 bin öğrenci okullarına taşınmayacak. Grevin özellikle kırsal bölgelerde yaşayan öğrencileri etkilemesi beklenirken, birçok öğrenci okuldan mahrum kalacak. Süresiz grevlerin ikinci etabında ise toplu taşıma araçları ve özel okul taşımacılığı grevi devreye girecek.



GREVİN İKİNCİ AYAĞINDA ÖZEL OKULLAR VE VATANDAŞLAR ZORDA KALACAK



Çarşamba günü ülke genelinde ilk ve orta eğitimi kapsayan özel okul öğrencilerini taşıyan dolmuşlar ve şehirlerarası ile şehir içi ulaşımı sağlayan dolmuşlar da grev nedeni ile hizmet vermeyecek. Grevlerin ikinci etabının çalışma yaşamını sekteye uğraması beklenirken, aracı olmayan birçok kişi işyerlerine gitmekte sorun yaşayacak. Grevlerin ulaşımda kaos yaşanmasına neden olması beklenirken, KAR-İŞ Başkanı Fuat Topaloğlu, sorumluluklarının bilincinde olduklarını, grevlerin hayatı olumsuz etkileyeceğinin farkında olduklarını ancak başka çarelerinin kalmadığını söyledi.



BİZİ BU NOKTAYA GETİRDİLER



Topaloğlu, bugün Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okulların öğrenci taşımacılığını süresiz olarak durdurma grevi başlatacaklarını, hükümetin olumlu adım atmaması halinde ise Çarşamba günü tüm özel okulların öğrenci taşımacılığı ve sivil yolcu taşımacılığının da tamamen durdurulacağını söyledi. Ülke genelinde anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi alan 17 bin öğrenciyi taşıdıklarını kaydeden Topaloğlu, “Grevin sonuçlarının kötü olacağının farkındayız ancak bizi bu noktaya getirdiler” ifadesini kullandı.



BAŞKA ÇARE BIRAKMADILAR



Kamu hizmeti verdiklerini, grevlerin eğitim hayatını, çalışma hayatını etkilediği kadar sosyal hayatı da etkileyeceğini, bunun farkında olduklarını ifade eden Topaloğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “2017 yılı Şubat ayında hükümet ile Kar-İş, kilometre başına hesaplanan öğrenci taşıma tarifelerinin yüzde 26 olması ve bunun taşımacılık yapanların ücretlerine eklenmesi yönünde mutabık kaldı. Ancak mutabakata rağmen şimdiye kadar alınan karar uygulamaya konulmadı. Şimdi eğitim bakanlığı, yüzde 26’lık oranın öğrenci taşımacılığına yansıtılmasını kabul etmiyor. Biz iyi niyet göstergesi olarak en azından Mayıs ayında tarifelere yüzde 26’lık oranın eklenmesini istedik. Şubat ayında hayata konulması gereken kararın gecikmiş olmasını göz ardı ettik. Mayıs ayında yeni tarifeden ödenmemizi de kabul etmediler. Hem Maliye Bakanlığı hem de Eğitim Bakanlığı, mutabakata aykırı davranıyor. Biz de bu nedenle grev kararı aldık. Grevlerden dolayı birçok öğrenci okula gidemeyecek veya birçok insan işyerlerine ulaşmakta sıkıntı yaşayacak. Bunların farkındayız ve kamu görevi yaptığımızı biliyoruz. Fakat greve gitmekten başka çare bırakmadılar.”



ZATEN BİTMEK ÜZEREYİZ



Toplu taşımacılığın bitme noktasında olduğunu ifade eden Kar-İş Başkanı Topaloğlu, akaryakıt, yedek parça gibi tüm girdi maliyetlerinin döviz üzerinden olduğunu, ayrıca 2017 yılı itibari ile araç sigortalarına, muayenelerine zam yapıldığını buna rağmen taşıma tarifelerinde 3 yıldır düzenleme yapılmadığını söyledi. Topaloğlu, “Hem araçların konforundan şikâyet ediliyor hem daha iyi standartlarda taşımacılık bekleniyor ancak sorunlarla boğuşan taşımacılığın yüksek standartlara kavuşması için herhangi bir adım atılmıyor” ifadesini kullandı.



Topaloğlu şunları söyledi:



“365 günün 165 günü öğrenci taşımacılığı yapıldığını belirterek, “Biz hem araçlarımıza bakacağız hem de evimize ekmek götüreceğiz. Ancak mevcut şartlarda işlerimizi yürütmemiz imkânsız hale gelmiştir. Toplu taşımacılık sürdürülemez bir noktadadır. Çağdaş taşımacılık için toplu taşımacılığın elden geçirilmesi gereklidir. Bilimsel olarak toplu taşımacılığın masaya yatırılması ve günümüz şartlarına göre politikalar belirlenmesi lazımdır. Bırakın taşımacılığı iyi yerlere getirmek için çalışma yapılmasını yasal hakkımızı daha vermeye yanaşmıyorlar. Hem yasal hakkımızı vermiyorlar hem de standarttı yüksek taşımacılık bekliyorlar.”



Kar-İş Başkanı, bugün itibari ile başlatacakları süresiz grevi hükümetin alacağı tavra göre ileriye taşıyıp taşımayacaklarına karar vereceklerini belirterek, diyaloğa açık oldukları mesajı verdi.

KAYNAK: STAR KIBRIS