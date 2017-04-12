HABER KIBRIS

17 Göçmen KKTC'den Güney’e Geçti

12/04/2017

17 Göçmen KKTC'den Güney’e Geçti
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Güney Kıbrıs’ta dün sabah “Kaymaklı” bölgesinde, 17 “gayri resmi” göçmen yakalandığı haber verildi.

Bahse konu kişilerin Güney Kıbrıs’a KKTC’den geçtiklerini ve Kıbrıs’a ise Mersin’den tekneyle geldiklerini söylediklerini iddia eden Fileleftheros, mültecilerin hepsinin de Güney Kıbrıs’ta yakınları olduğunu ve yolculuklarının son durağının da Kıbrıs olduğunu söylediklerini iletti.

Göçmenlerinin hepsinin erkek olduğunu ve dün gece geç saatlerde Koçinotrimitya’daki mülteci kampına gönderilmelerinin beklendiğini yazan gazete, göçmenlerin sağlık kontrolleri tamamlanıp herhangi bir bulaşıcı hastalık taşımadıkları tespit edilene kadar, burada kalacaklarını ekledi.



TAGS: Güney Kıbrıs, Göçmen, haber, kıbrıs
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