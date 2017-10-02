17 senedir asfalt bekliyorlar!

Candan Mert

Güzelyurt Akçay yolu üzeri Bahçeli Sokak’ta bulunan mahalle sakinleri yollarının bakımsız ve asfaltsız olmasına karşı Haberal Kıbrıslı aracılığıyla tepki göstererek yetkilileri göreve çağırdı.

Altınmakas: "Hayvanlara yapılan hizmet insanlara da yapılsın!"

Mahalle sakinlerinden Hasan Altınmakas, herkesin beklediği hizmeti mahalle sakinleri olarak kendilerinin de beklediğini ifade etti. Gerekli inşaat izinlerini alarak 2006 yılında evini yaptığını, 2008’de de ailesiyle evine yerleştiğini ve o zamandan beri bahse konu yolu kullanarak evine ulaştığını aktaran Altınmakas, mahallede 19 hanenin bulunduğunu ve bütün çevre sakinlerinin de aynı şeyi düşündüğünü dile getirdi. Gerek yazılı, gerek sözlü olarak belediyeye şikayetlerde bulunduklarını kaydeden Altınmakas, 350 metre olan yolları için çok lüks bir asfalt beklemediklerini, yalnızca evlerine düzgün gidebilecekleri bir yol istediklerini aktardı. Yapılacak olan asfalt yolun, yaz aylarında toz toprağı, kış aylarında çamuru kesmesinin ve arabaların altlarının bakımsızlıktan dolayı yollarda bulunan büyük taşlara çarpmasının engellemesinin yeterli olacağını belirten sakin Hasan Altınmakas, gündem konusu olan ve mandıra yoluna yapılan asfaltı kastederek, “Hayvanlara yapılan hizmetin, biz insanlara da yapılmasını istiyoruz.” dedi.

Bölüm: "Belediyenin bir adım atması gerekli"

Bahçeli Sokak’ın diğer bir sakini olan Yakup Bölüm, 2013’ten beri o çevrede kaldığını ifade ederken, geçen sene belediye tarafından asfalt döküleceğinin söylendiğini ancak Bahçeli Sokak sakinleri olarak hiçbir ilerleme göremediklerini dile getirdi. İnsan yollarının hayvan yolları karşısında değersiz görülmesine dikkat çeken Bölüm, hızlı geçen arabaların da bulunduğunu ve evlerini topraklarla doldurduğunu belirterek, bu konuda belediyenin bir adım atması gerektiğine vurgu yaptı.

Yücebaş: "Belediye 17 yılda bir yolu yapamadı"

Konu hakkında görüşünü aldığımız ev sahibi ve mahalle sakinlerinden Hasan Yücebaş, apartmanın ruhsatını 2000 yılında aldığını ve 17 senedir belediyenin yola asfalt yapacağını söylediğini aktardı. Yola mahalle sakinleri olarak “Güzelyurt Belediyesi’nin utanç yolu!” şeklinde isim bulduklarını dile getiren Yücebaş, “17 senede bir asfaltı dökemediler” diyerek, Güzelyurt Belediyesi’ne sitemde bulundu. Belediyenin hiçbir hizmetinin bulunmadığını iddia eden sakin Hasan Yücebaş, “Bir çöpleri alıp gitmekten başka bir şeye bakmıyorlar. Bence baştaki gitsin artık!” dedi.

Özçınar: "Mesai saatlerim içerisinde sorulara cevap veririm"

Konu hakkında görüşlerine başvurmak amacıyla iletişime geçtiğimiz Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ise mesaisinin bugün 13.00’da başladığını ve mesai saatleri içerisinde sorulara cevap verebileceğini, olayın içeriğini de Haberal Kıbrıslı aracılığıyla öğrenip, sonrasında açıklama yapacağını söyledi.

Haberal Kıbrıslı Gazetesi