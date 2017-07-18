17 yaşındaki kızını darp etti tutuklandı

Star Kıbrıs'tan Suna Erden'in haberine göre, Alkol alıp sürekli eski eşinin kapısına dayanan ve yaşadığı yerde olay çıkaran Kemal Avcı bu kez haddini fazla aştı. Alsancak’ta yaşayan eski eşinin önceki gece kapısına dayanan ve onun nişanlısı ile kavgaya tutuşan zanlı Avcı, kavgayı ayırmak isteyen 17 yaşındaki kızına tokat atıp kulak zarını yırttı. Şikayet üzerine gözaltına alınan zanlının daha önce de eski eşini ve kızını 5 kez darp ettiği, ayrıca 2016 yılında da eski eşini ciddi şekilde darp ettiği için davalık olduğu öğrenildi. Hakkında, “Vahim zarar, ciddi darp” suçlarından başlatılan soruşturma tamamlanan zanlı dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Kaynak: Star Kıbrıs | Haberin Tamamı İçin Linke Tıklayabilirsiniz: https://goo.gl/Ny2Afy