17 yıllık evlerinden olacaklar!

Melin Dobran

Dikmen’de yaşayan Gülşen Dağdarençbereli isimli vatandaş, 17 sene önce yaptığı evin inşaat izini olmadığı gerekçesiyle, yıkılmak istediğini söyledi. Arsayı aldığı dönem inşaat izni almak için maddi durumunun iyi olmadığını ifade eden Dağdarençbereli, kaymakamlığın kendisine dava açtığını dile getirdi.

Arsayı 1998 yılında aldığını belirten Dağdarençbereli, sınır ihlali olmadığı halde kendisini bu yüzden mahkemeye verdiklerini söyledi.

İlgili bakanla görüşmek için geçen hafta saatlerce bakanlıkta beklediğini söyleyen Dağdarençbereli, görüşme yapamadan evine döndüğünü kaydetti.

Dağdarençbereli, “Devlet yetkilileri sorunumuza çözüm bulamıyor. Ne yapacağız? Çoluk çocukla bizi sokağa mı atacaklar” diyerek tepki gösterdi.

“Görüşmeler sonuç vermedi”

Gülşen Dağdarençbereli konuyu şöyle anlattı, “Bize 1998 yılında sosyal konut arsası verdiler. Evi 1999’da yaptık ve 2000 yılından beridir burada yaşıyoruz. Evimin elektriği ve suyu da var. O dönemlerde maddi durumum iyi olmadığı için inşaat izni alamadım. 2015 yılında bana dava kâğıdı geldi. Kaymakamlık bana dava açmıştı. Dava açılmadan önce de benim sınır ihlali yaptığımı söylediler. Hâlbuki öyle bir şey yok. Bana, arsanın bir kısmını ver, evi yıkmayalım dediler. 2015 yılından beridir İçişleri Bakanlığı’ndan çok kişiyle görüştüm. Hiçbir sonuç alamadım.”

“Sokakta mı yaşayacağız?”

“2012 yılında da kızıma sosyal konut arsası verdiler. Onun arsası ile takas yapmayı önerdim fakat kabul edilmedi. Ben gördüm başka birinin böyle bir talebini reddetmediler. Yasal değil dediler. Yasal olmayan bir şeyi başkasına nasıl olur da izin veriyorlar. 1998’de devlet bu arsaları ölçtü. Şimdi ise bana o dönemde yapılan ölçümün geçersiz olduğunu söylediler. Bizim başka ev alacak gücümüz yok. Sadece eşim çalışıyor. Ben sağlık sorunlarımdan dolayı çalışamıyorum. Kızım ve torunum da bizimle yaşıyor. Sabahtan İçişleri Bakanlığı’na gittim ve saatlerce bakanı bekledim görüşemeden eve geldim. Üstelik kaymakamlık evimi yıkacağı için benden yıkım parası da istiyor. Gelip elektriğimi keseceklerini söylediler. Kesmelerine izin vermem ben ödemelerimi yapıyorum.”

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