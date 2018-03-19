18 Mart çekilişi dün akşam gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Mart 2018 Devlet Piyangosu çekilişi dün akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun dün akşam heyecanla beklenen çekilişinde 200.000 TL’lik büyük ikramiye “14044” numaralı bilete isabet etti.

28 Mart 2018 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 400.000 ve toplam ikramiye 724.100 TL olacak. Bilet fiyatı 15TL olarak bugünden (19 Mart 2018) itibaren satışa sunulacak.

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