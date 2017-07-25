18 yaşında 180 milyon euro'ya Real Madrid'e transfer oldu
25/07/2017
Marca Gazetesi’nde yer alan habere göre; Real Madrid, Kylian Mbappe’nin transferi için Monaco ile 180 milyon Euro’ya anlaşma sağladı.
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Monaco’da forma giyen Kylian Mbappe’nin transferi için Fransız ekibi ile 160 milyon euro + 20 milyon euro bonus olmak üzere anlaşmaya varıldı.
Resmen açıklanırsa Mbappe dünya futbol tarihinin en büyük transferi olacak. Marca’nın iddia ettiği anlaşmaya göre; Monaco, Real Madrid’in yaptığı 160 milyon Euro + 20 milyon euro’luk bonservis teklifini kabul etti.
Kylian Mbappe kimdir?
Anavatandaki isim: Kylian Sanmi Mbappé Lottin
Doğum tarihi: 20 Ara 1998
Doğduğu il: Bondy Fransa
yaş: 18
Boyu: 1,78 m
Uyruğu: Fransa - Kamerun
Mevki: Forvet – Santrafor
Ayak: sağ ayak
Oyuncu danışmanı: Aile tarafından
Güncel kulüp: Monaco
Takıma katılma tarihi: 6 Mar 2016
Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2019