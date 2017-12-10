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18 yaşındaki genç yoğun bakımda

18 yaşındaki Aynur CERAN  mide ağrısı nedeniyle Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı

10/12/2017

18 yaşındaki genç yoğun bakımda
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07.12.2017 tarihinde, saat 13.00 sıralarında, Gazimağusa’da bir öğrenci yurdunda kalan 18 yaşındaki Aynur CERAN  mide ağrısı nedeniyle Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmış ve yapılan tedavisinden sonra, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



TAGS: Aynur CERAN, haber kıbrıs
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