18 yaşındaki genç yoğun bakımda

07.12.2017 tarihinde, saat 13.00 sıralarında, Gazimağusa’da bir öğrenci yurdunda kalan 18 yaşındaki Aynur CERAN mide ağrısı nedeniyle Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmış ve yapılan tedavisinden sonra, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.