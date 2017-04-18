Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı ayrıldı

Magazin dünyasının yakından takip ettiği Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı ilişkisi bitti.

Son zamanlarda, haklarında sürekli olarak evleneceklerine yönelik haberler yapılan Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı cephesinden şok edici bir haber geldi. Hacı’nın, bir dönem ailesi tarafından istenmeyen gelin olarak ilan edilen Özge Ulusoy ile yollarını ayırdığı söyleniyor. Hürriyet’in haberine göre altı yıldır birlikte olan ve evlenmelerine kesin gözüyle bakılan çift ilişkisini bitirdi.

DAHA ÖNCE DE AYRILMIŞLARDI

Uzun soluklu ilişkilerinin bir döneminde ayrılan ikili Hacı’nın askerliği sırasında yeniden bir araya gelmişti. Çiftin bu son ayrılık konusunda kararlı olduğu söyleniyor. Ayrılık haberinin, Sabancı'nın 115 bin dolarlık tektaşla Ulusoy'a evlenme teklif ettiği ve ‘Evet’ yanıtı aldığı haberlerinin üzerinden çok zaman geçmeden gelmesiyse şaşkınlık yarattı.