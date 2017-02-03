186 TL’lik artışa tepki yağdı

Asgari ücretin 2 bin 20 TL olarak açıklanmasının ardından sosyal medya üzerinden tepki yağdı. Yeni asgari ücret, bazı sivil toplum örgütlerinin ve bazı siyasi partilerin de eleştiri konusu oldu

BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI: 2017 yılının ilk asgari ücretinin 2 bin TL’nin üzerinde olacağı yönünde hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarla beklentisini yüksek tutan vatandaşlar yeni asgari ücretin 2 bin 20 TL olarak belirlenmesinin ardından adeta şok yaşadı. Vatandaşın şaşkınlığı tepkiye dönüştü

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2017 yılının ilk asgari ücretinin 2 bin 20 TL olarak belirledi, komisyon kararına vatandaştan tepki yağdı.

Dövizdeki artış, temel tüketim maddelerine yapılan zamlar derken KKTC’de hayat şartlarının iyice zorlaştığına vurgu yapan vatandaşlar, yeni asgari ücretin yetersizliğinden yakındı.

Yeni asgari ücrete tepki gösteren vatandaşlar, duygularını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Asgari ücretin 2 bin 20 TL olarak belirlenmesi bazı sivil toplum örgütlerinin ve bazı siyasi partilerin de eleştiri konusu oldu.

İşte sosyal medya tepkileri:

Mehmet Seyis: Nerdeyse 1 ay önce olması gereken rakamın 3000’in üzerinde olmakla birlikte, verebilecekleri en düşük rakamın 2020 TL olacağını ve bununla bile akıllarınca bizi kandırdıklarını sandıklarını yazmıştım. Keşke yanılsaydım. Yine vermek zorunda olduklarının en azını verip oturmuşlar

