196 Öğrenciye Daha Yükseköğrenim Bursu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 196 öğrencinin daha yükseköğrenim bursu kazandığını açıkladı.

BURS HAKKI ELDE EDEN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Bakanlık, 52 öğrencinin ailesinin geliri nedeniyle kriter üstü bulunduğunu da bildirdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada burs hakkı elde eden öğrencilerden ivedi olarak Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesine başvurması, dosyalarını tamamlaması istendi.

Dosya tamamlama işlemini geç yapan öğrencilere geriye dönük burs verilmeyeceği belirtildi.

Kriter üstü bulunan öğrencilerin tek bir defalığına değerlendirmeye itiraz edebileceği, itirazların gecikmeden Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne yapılabileceği ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, “Daha önce burs hakkı elde eden 745 öğrenci ile geliri kriter üstü olan 56 öğrenci belirlenmiş, duyuruları yapılmıştı. Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’nde değerlendirilmesi tamamlanan ve burs hakkı elde eden 196 öğrenci ile geliri kriter üstü olan 52 öğrenci daha belirlendi. Değerlendirme yapıldıkça sonuçlar basın yayın yoluyladuyurulacak” denildi.

Ayrıca burslarla ilgili sonuçların www.mebnet.net adresinden takip edilebileceği kaydedildi.