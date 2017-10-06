HABER KIBRIS

1974 yılına ait silahlar su altında keşfedildi!

06/10/2017

1974 yılına ait silahlar su altında keşfedildi!
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Kuzey Kıbrıs Sualti Batıklar – North Cyprus Underwater Wrecks, grubu Mağusa limanına yakın bir dalış noktasında, 1974 savaşından kalma silahlar bulduklarını açıkladı. 

2012’de keşfettilkleri ancak belgeleme çalışmalarından dolayı gün yüzüne yeni çıkarttıkları bu keşif ilgi çekti. 

Dr. Fuat Türköz Çiner yaptığı açıklamada, bulunan silahların bir kaçış sırasında ağırlık olarak görülüp denize atıldığının tahmin edildiğini kaydetti.

Kaynak: İpek Dermuş - voiceoftheisland.com

 



TAGS: 1974 savaşı, Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Sualti Batıklar, North Cyprus Underwater Wrecks, silahlar
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