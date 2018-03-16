1'inci Kıbrıs Bağımsız Kısa Film Festivali 18-22 Mayıs’ta

Ülkemizde sinema sanatıyla ilgili çeşitli faaliyetler yapmak amacıyla 2017 yılında kurulan Kıbrıs Bağımsız Film Derneği 2018 yılında ülkemizde ilk kez uluslararası boyutta bir yarışmalı film festivali düzenleyecek. Dünyada insanlara en çok ulaşan sanat dalı olan sinemayı en renkli ve keyifli haliyle izleyiciyle buluşturmayı düşlediğimiz kısa film festivali projemiz, bu yıl 18-22 Mayıs tarihleri arasında hayat bulacak. Dünyanın dört bir yanından kısa filmcilerin filmleriyle yer alacağı 1.Kıbrıs Bağımsız Kısa Film Festivali’ne toplam 111 ülkeden 3022 film başvuruda bulundu.



Yarışma, yarışma dışı gösterimler ve atölyeler olacak

Gerek ülke sayısı gerekse film başvuru sayısı olarak ülkemizde bir ilk olacak uluslararası festivalin hem yarışma, hem de yarışma dışı bölümleri için ön eleme öncesi hazırlıkları devam ediyor. 18-22 Mayıs tarihlerinde Lefkoşa’da gerçekleşecek olan festivalde gösterimler dışında düzenlenecek atölye çalışmalarına katılım başvuruları ile ilgili bilgi, ileriki tarihlerde festivalin web sitesinden duyurulacaktır.