2 Böbrek Nakli Ameliyatı Daha...

Beyin ölümü gerçekleşen Aysan Kaya'nın ailesinin organlarını bağışlama kararı almasıyla yıllardır diyaliz tedavisi gören böbrek hastaları Turan Kemaloğulları ve Figen Kombos, Kaya'nın böbrekleri sayesinde bu eziyetli işlemden kurtuldu.

Kaya'nın karaciğeri organ bekleyen bir hastaya nakledilmek üzere Türkiye'ye gönderilirken, bağışlanan organları arasında yer alan kalbi ise nakil için uygun bulunmadı.

Yaklaşık üç yıl önce yürürlüğe giren organ nakliyle ilgili yasanın ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan böbrek nakli ameliyatlarının sayısı 21'e ulaştı.

Bugüne dek 120 kişi organ bağışında bulunurken, organ bekleyenlerin isimlerinden oluşan "bekleme listesinde" ise 150 kişi var...

Lefkoşa, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Servisi Sorumlusu ve Organ Nakli Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Nefrolog Doç. Dr. Düriye Deren Oygar, TAK muhabirine son organ bağışı ve böbrek nakli ameliyatları hakkında açıklama yaptı.

Alayköylü 55 yaşındaki Aysan Kaya'nın beyin kanaması sonucu YDÜ Hastanesi'ne kaldırıldığını, 21 Eylül Perşembe akşamı beyin ölümü gerçekleşince ilgili doktorun kendisini arayarak ailenin organ bağışında bulunmak istediğini ilettiğini anlatan Oygar, cuma günü aileyle görüşerek formaliteleri tamamladıklarını kaydetti.

Oygar, Kaya'nın iki böbreğinin, karaciğerinin ve kalbinin bağışlandığını açıkladı.

Dr. Deren Oygar, KKTC'de henüz nakil ameliyatı yapılamayan kalp ve karaciğer için Türkiye Ulusal Organ Nakli Koordinasyon Merkezi'yle irtibata geçtiklerini ve Türkiye'den de bir ekibin geldiğini belirtti.

Oygar, Aysan Kara'nın karaciğerinin alındığını ve Türkiye'ye götürüldüğünü; kalbinin nakle uygun bulunmadığını, iki böbreğinin ise yıllardır diyaliz hastası olan iki hastaya nakledildiğini anlattı.

Nakil ameliyatlarının geçen cumartesi öğleden sonradan pazar sabahına kadar sürdüğünü ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapıldığını belirten Oygar, alıcılardan Turan Kemaloğulları'nın 54 yaşında olduğunu ve Şubat 2013'ten beri; 52 yaşındaki Figen Kombos'un ise Şubat 2010'dan beri diyaliz tedavisi gördüğünü söyledi.

Her iki alıcının ameliyatının da başarılı geçtiğini ve şu anda serviste tedavilerinin devam ettiğini bildiren Oygar, her iki hastanın da artık diyalize ihtiyacı kalmadığını ifade etti.

21 BÖBREK NAKLİ AMELİYATI

Turan Kemaloğulları ve Figen Kombos'a yapılan böbrek nakilleriyle, Cumhuriyet Meclisi’nin 27 Ekim 2014’teki toplantısında oy birliğiyle kabul edilen “İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli ile İlgili Kuralları Düzenleyen Yasa” uyarınca bugüne dek Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan böbrek nakli ameliyatlarının sayısı da 21'e ulaştı.

Nakillerin 9'u canlı vericiden, 12'si ise kadavradan yapıldı.

Dr. Deren Oygar, kadavradan nakli daha çok tercih ettiklerini ve şu anki oranın yüzde 57.14'e ulaştığını kaydederek Türkiye'de ise yüzde 10'dan daha az oranda kadavradan nakil yapıldığını açıkladı.

ŞU ANA DEK 120 BAĞIŞ YAPILDI, 150 KİŞİ ORGAN BEKLİYOR

Oygar'ın verdiği bilgiye göre, bugüne dek organlarını bağışlayanların sayısı 120'ye ulaştı.

Organ bekleyen hasta sayısı ise 150...

ORGAN BAGISI HAYAT KURTARIR

Organ bağışının önemini bir kez daha vurgulayan Dr. Deren Oygar, “Öncelikle organ bağışlayan ailelere, bu konuda duyarlı davranan halkımıza, medya mensuplarına ve yoğun bir ekip çalışmasını gerektiren organ nakillerini gerçekleştirmede emeği gecen tüm sağlık çalışanlarına hastalarımız adına teşekkür ederiz. Organ bağışı hayat kurtarır” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'nda form doldurarak organ bağışçısı olunabiliyor.