2 kişiyi öldürdü 7 yıl hayvanat bahçesinde sakladı

Avustralya'da 2 kişiyi öldürdükten 7 yıl sonra hayvanat bahçesinde yakalanan zanlının nasıl yaşadığını anlatan kitap yayımlandı.

Avustralya'da iki cinayetten aranan katil zanlısının 7 yıl boyunca hayvanat bahçesinde saklandığı ortaya çıktı.

Kuzeni Lateesha Nolan'ı ve kuzeninin sevgilisi Kristy Scholes'ü öldürdüğü gerekçesiyle polis tarafından aranan Malcolm Naden, 2005 ile 2012 arasında polisten kaçmayı başarmıştı.

Zanlı, yedi yılın ardından saklandığı Plains Hayvanat Bahçesi'nde yakalanmıştı.

İngiliz Daily Mail gazetesi, Naden'in hayvanat bahçesinde nasıl yaşadığını anlatan "The Contractor" isimli kitabın çıktığını duyurdu.

Kitapta, ülkenin en çok arananlar listesinin başında bulunan katilin, fillerin yemlerini çalarak, kaplumbağa yiyerek ve gergedanların yanında uyuyarak hayatta kaldığı gibi bilgiler yer alıyor.