HABER KIBRIS

2 köpek balığı İskele açıklarında ağlara takıldı

06/01/2017

2 köpek balığı İskele açıklarında ağlara takıldı
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İskele açıklarında dün sabah boyları iki buçuk metre ile bir buçuk metre olan 2 köpek balığı yakalandı.

Mehmet Kayıkçı Abdüselam isimli balıkçı İskele açıklarında avlanırken ağlara takılan kocaman köpek balıklarını görünce hayretler içerisinde kaldı. Her ikisini de yakalayan Mehmet Kayıkçı Abdüselem ”Akdeniz’de bu tür balıkları yakalamak herkese nasip olmuyor” diyerek başarısıyla övündü. Köpek balıklarını restoranlara satacağını belirten balıkçı, “keşke her günümüz böyle bereketli geçse” diyerek memnuniyetini dile getirdi. 



TAGS: köpek balığı, iskele
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